Migliora la gestione del tuo business con myPOS Go Combo

myPOS è un servizio che offre lettori carte di ultima generazione e semplifica la gestione del proprio business. Se cerchi un lettore di carte leggero che ti permetta di stampare anche gli scontrini, puoi provare myPOS Go Combo. Avrai una scheda SIM dati integrata gratuita, con connettività 3G/4G. Puoi accettare qualsiasi tipo di pagamento e stampare lo scontrino su carta termica in pochi secondi. Inoltre, attivando il conto myPOS riceverai accrediti istantanei e anche una carta Business Mastercard per accedere ai tuoi fondi ogni volta che lo desideri. Il conto è gratuito, puoi attivarlo in meno di 5 minuti e ti permetterà di avere un IBAN in 14 valute. myPOS offre inoltre diverse funzioni, accessibili anche dall’app dedicata, come ad esempio la possibilità di creare un negozio online (myPOS online) e di effettuare ricariche telefoniche. myPOS Go Combo è oggi disponibile con un’eccezionale promozione.

myPOS Go Combo: sconto del 68% sul lettore di carte con dock

Scegliendo questo POS entro il 31 ottobre, puoi acquistare il lettore di carte autonomo con dock di ricarica e stampa al prezzo di 129 euro (prezzo originario 189 euro). Inoltre, potrai anche richiedere anche il 30% di sconto sul credito d’imposta e risparmiare sulle tue commissioni. Inoltre, avrai zero costi mensili e zero costi extra per l’accredito istantaneo. Dovrai soltanto pagare le commissioni per transazione all’1,20% + 0,05 euro. Ciò significa che, se ricevi un pagamento di 100 €, riceverai 98,75 euro immediatamente sul conto myPOS. Se invece hai bisogno soltanto di un lettore di carte leggero e funzionale, puoi affidarti a myPOS Go 2, acquistabile al prezzo di 19 euro (con uno sconto di 20 euro sul prezzo originario 39 euro). Anche questo lettore ti permette di approfittare delle stesse vantaggiose condizioni di myPOS.

Acquistando myPOS Go Combo, riceverai il dispositivo in tre giorni lavorativi. Dopo aver attivato il tuo conto aziendale potrai accettare subito qualsiasi pagamento (anche da wallet). Se un lettore di carte leggero, funzionale, con una batteria di lunga durata, confortevole al tatto, e scelto da più di 150.000 esercenti non dovesse fare al caso tuo, puoi sempre approfittare della garanzia di rimborso totale di 60 giorni.

