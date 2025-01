Migliora la sicurezza di Android e Google Play con AI

Google ha pubblicato alcuni interessanti dati sull’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza di Android e Play Store. Sfruttando varie tecnologie, nel corso del 2024 sono state rilevate milioni di app che violavano le regole o contenevano malware. L’azienda di Mountain View ha inoltre annunciato varie novità per il servizio Play Protect.

Report del 2024 e novità in arrivo

Google ha impedito la pubblicazione sul Play Store di oltre 2,36 milioni di app che violavano le regole e chiuso oltre 158.000 account di sviluppatori che hanno tentato di distribuire app dannose. Oltre il 92% delle app pericolose sono state individuate da umani con l’assistenza dell’intelligenza artificiale. I tool AI avanzati hanno permesso di rilevare più velocemente i malware.

I miglioramenti introdotti nel 2024 hanno consentito di evitare l’accesso non necessario ai dati sensibili da parte di 1,3 milioni di app. Oltre il 91% delle app distribuite tramite Play Store sfruttano le funzionalità di sicurezza e privacy incluse in Android a partire dalla versione 13.

Uno dei servizi più importanti è Google Play Protect. Grazie alla scansione in tempo reale a livello di codice ha permesso di bloccare oltre 13 milioni di app scaricate dall’esterno dello store ufficiale. Considerando tutte le app, Play Protect effettua oltre 200 miliardi di scansioni al giorno.

Google ha annunciato anche tre novità. Un promemoria in Chrome per Android ricorda di attivare Play Protect (se disattivato). Durante una chiamata (audio o video), la funzionalità non può essere disattivata (ciò riduce il rischio di truffe). Infine, Play Protect revoca automaticamente i permessi per le app più pericolose.

Google ha inoltre introdotto specifici badge per dimostrare l’autenticità delle app governative e il rispetto degli standard di sicurezza da parte delle app VPN.