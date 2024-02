La MIGLIORE offerta Fibra per casa? Oggi è Aruba

Vivi una connessione dati eccezionalmente rapida e stabile grazie alla migliore offerta Fibra per la casa. Attiva subito Aruba Fibra a partire da soli 17,69 euro, invece di 24,47 euro al mese. La promo è valida per un tempo limitato. Quindi ti consigliamo di essere veloce. Il prezzo è bloccato per 6 mesi. Tra l’altro se sottoscrivi la promozione subito hai anche zero costi di attivazione. Niente male vero? Un ottimo risparmio con la più alta qualità disponibile.

Infatti, da oggi puoi anche decidere di estendere la velocità di download fino a 10 Gbps. In questo modo navighi a una velocità estrema per download senza lunghe attese, streaming senza buffering e gaming senza latenza. Insomma, una connessione dati su misura per te e per le tue esigenze di navigazione. Tutto al miglior prezzo di sempre e con una copertura davvero incredibile. Approfittane subito. Scopri tutte le tariffe disponibili in questo momento.

Aruba Fibra: le tariffe disponibili all’attivazione

Come ben sai, il web è pieno di offerte per la connessione dati di casa. Oggi però un super vantaggio di prezzo lo ottieni con Aruba Fibra, la migliore offerta sul mercato. Scegli tra due tariffe disponibili e scopri tutte le altre funzionalità che puoi aggiungere per crearti un bundle su misura per te:

Fibra Aruba Promo a soli 17,69 euro al mese , per sei mesi, poi 16,47 euro al mese: Fibra illimitata alla massima velocità disponibile; nessun costo di attivazione o portabilità; disdetta quando vuoi a soli 20 euro; Stop&Go per mettere in pausa la tariffa per almeno 30 giorni; indirizzo IPv6 statico; assistenza e chat 24 ore su 24.

Fibra Aruba All-in Promo a soli 19,89 euro al mese , per sei mesi, poi 29 euro al mese: Fibra illimitata alla massima velocità disponibile; nessun costo di attivazione o portabilità; disdetta quando vuoi a soli 20 euro; Stop&Go per mettere in pausa la tariffa per almeno 30 giorni; indirizzo IPv6 statico; assistenza e chat 24 ore su 24; router WiFi a noleggio incluso; chiamate illimitate su numeri di rete fissa nazionale.

In tutte e due le promozioni puoi attivare la velocità di download a 10 Gbps con soli 12 euro al mese, anziché 24 euro.

