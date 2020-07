Le migliori docking station per notebook Windows del 2020

Grazie al progresso tecnologico degli ultimi decenni, oggi sul mercato sono disponibili dispositivi sempre più leggeri, portabili e facili da usare. Tuttavia le loro caratteristiche tecniche spesso sono limitate. Basti pensare, per esempio, alle prestazioni di un qualsiasi portatile per notare quanto queste differiscano sensibilmente da quelle di un PC fisso. Chi non vuole rinunciare a determinate funzionalità e a determinate comodità deve spesso ricorrere a soluzioni esterne che aumentino le feautures del proprio notebook, tablet o smartphone. Tra i supporti aggiuntivi più utilizzati ci sono le cosiddette docking station, accessori di nuova generazione che migliorano non di poco l’esperienza d’uso degli utenti.

Cos’è e a cosa serve una docking station

Le docking station sono periferiche che amplificano notevolmente le funzionalità di un qualsiasi dispositivo mobile.

All’inizio erano state pensate per i notebook, solo in un secondo momento le aziende produttrici hanno deciso di allargare la loro offerta e di progettarne tipologie adattabili anche a tablet e smartphone.

Si collegano al computer principale per innesto e si caratterizzano per la loro versatilità. Permettono all’utente di collegare al proprio device ulteriori accessori senza che vi sia l’utilizzo di altri cavi ingombranti.

Esistono sul mercato docking station universali e docking station compatibili solo con prodotti di determinati brand. Se non si hanno particolari necessità, è meglio optare per la prima categoria di prodotti.

Come scegliere una docking station

Prima di effettuare un qualsiasi acquisto occorre tener presente alcuni fattori e avere bene in mente quelle che sono le nostre esigenze.

Inutile puntare su modelli d’alto livello se non necessitiamo di particolari funzionalità. Al contrario, se non possiamo fare a meno di tutte le funzioni di un computer fisso e vogliamo collegare ad un dispositivo portatile ulteriori periferiche o supporti particolari, dobbiamo valutare l’acquisto di docking station che appartengono ad una fascia di prezzo medio alta.

Da valutare sono anche l’aspetto e la compatibilità.

Meglio scegliere modelli dal design semplice ed essenziale per limitare i problemi di spazio e quelli legati alla comodità d’utilizzo.

Come si è già detto è consigliato acquistare docking station universali che si adattano facilmente a supporti esterni di qualsiasi marca.

Le migliori docking station del 2020

Di seguito sono brevemente recensite quelle che noi di Punto Informatico consideriamo le migliori dock station del 2020. Questa selezione serve per orientarti se hai intenzione di acquistarne una ma non sai come muoverti data la vasta gamma di prodotti offerta dal mercato.

Spesso non si tratta solo di semplici periferiche multi porte, ma di veri e propri strumenti accessori che permettono di amplificare le funzionalità di un qualsiasi dispositivo e di migliorarne le prestazioni.

Kensington K33972EU universale [€136,58]

Quella della Kensington è una docking station con cui è possibile aggiungere due schermi aggiuntivi ad un notebook (o altro dispositivo mobile) . È possibile infatti espandere la propria postazione di lavoro collegando al dispositivo universale monitor VGI, VGA o HDMI.

Potrai collegare alle apposite porte d’ingresso, presenti sul lato anteriore del device, microfono e cuffie.

Frontalmente sono presenti due porte USB 3.0 da cui potrai ricaricare telefoni o tablet e trasferire dati da un dispositivo all’altro.

Sul lato posteriore della docking station ci sono poi quattro porte USB 2.0 a cui potrai collegare una stampante, una tastiera, un mouse o altro, senza che i cavi delle periferiche siano direttamente visibili.

Il dispositivo è dotato anche di una console di gestione molto intuitiva, selezionabile direttamente dalla barra delle applicazioni. Potrai passare da una modalità di visualizzazione all’altra regolando la posizione e l’allineamento degli schermi.

StarTech.com Universale [€148,50]

Anche con questa docking station è possibile collegare due monitor (HDMI o DVI) a un computer, ad un laptop Mac o Windows.

Si possono amplificare le funzionalità di un dispositivo mobile connettendovi ulteriori periferiche grazie alle sei porte USB, quattro USB 2.0 e due USB 3.0, di cui dispone la stazione di espansione. Sono presenti inoltre porte per microfono e cuffie.

Il suo design minimale e verticale garantisce l’alta portabilità del prodotto. Risparmierai notevolmente spazio sulla tua postazione di lavoro.

La docking station è dotata inoltre di una porta Ethernet RJ45 compatibile integrata da10/100/1000 Mbps che dà la possibilità di connettersi istantaneamente ad una rete cablata affidabile.

VaKo Triplo Display 4K [€74,00]

La docking station della Vako è una periferica dal design elegante e compatto che ti consentirà amplificare le funzionalità del tuo portatile (o di qualsiasi altro dispositivo mobile), risparmiando spazio e cambiando radicalmente l’esperienza d’utilizzo del tuo dispositivo.

Migliora di molto l’efficienza del lavoro al computer visto che è dotato di: uno slot per schede SD/TF un connettore Thunderbolt 3, un connettore Gigabit RJ45, due connettori HDMI 4K, un connettore VG e di quattro porte USB (due porte USB 3.0 e due porte USB 2.0).

Supporta la tecnologia Power Delivery 3.0 con una potenza nominale di 100W ed offre la possibilità di ricaricare le batterie in modalità significativamente più rapida rispetto ai caricabatterie senza PD.

Toshiba Dynadock V3 Plus Universale [€124,00]

Un altro modello degno di nota è la Dynadock V3 Plus. Si tratta di un modello pensato soprattutto per i PC su cui è installato il sistema operativo Windows e sono dotati di una porta USB.

Grazie alla tecnologia di cui dispone potrai collegare con un unico cavo: drive esterni, monitor, mouse e tanti altri accessori aggiuntivi. Tuttavia non si tratta solo di un semplice replicatore di porte, ma di un vero e proprio mezzo esterno con cui potrai migliorare ed ottimizzare le prestazioni e le funzionalità del tuo computer.

Questa stazione di espansione è dotata nello specifico di: 4 porte USB 3.0, un’uscita video DVI, ingresso per microfono, uno per cuffie e tanto altro.

Viste le sue dimensioni, si tratta di un prodotto altamente portabile e sicuramente utile.

WAVLINK USB 3.0 / USB C Ultra 5K Universal [€183,37]

Se vuoi risparmiare spazio ma desideri ugualmente che il tuo dispositivo mobile abbia delle funzionalità aggiuntive, potresti scegliere questa dock station della Wavlink.

Si tratta di una stazione di espansione che permette l’utilizzo di ulteriori monitor ed è dotata di 6 porte USB 3.0 a cui poter collegare ulteriori periferiche. Queste ultime offrono una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

È compatibile con i tutti i notebook su cui è installato il sistema operativo Windows mentre il supporto è limitato per dispositivi che utilizzano MacOS.

La dock station della Wavlink è dotata inoltre di porte adatte al collegamento di cuffie e microfono.

AmazonBasics – Docking station universale [€93,39]

Questa docking station universale permette di ampliare notevolmente il proprio spazio di lavoro.

Grazie ad un unico cavo USB potrai collegare al tuo dispositivo fino a due monitor aggiuntivi, potrai collegarlo a una rete Ethernet ed a nove periferiche senza utilizzare altri fili ingombranti. Non offre alcuna possibilità di ricarica, è un semplice hub USB.

Alle due porte USB 3.0 potrai collegare periferiche come hard disk esterni o adattatori grafici USB. Alle quattro porte USB 2.0 potrai annettere tastiere, mouse, stampanti o altri dispositivi meno recenti.

La docking station è dotata infine di ingressi per microfono e cuffie e di una porta di rete Gigabit Ethernet (RJ-45).

Per un corretto funzionamento della stazione di espansione è necessario prima installare i driver presenti sul cd dato in dotazione all’acquisto.

WAVLINK USB 3.0 Universal [€95,39]

Se sei alla ricerca di un prodotto con cui ottimizzare il tuo spazio di lavoro, questa docking station della Wavlink potrebbe fare al caso tuo.

Esteticamente fa pensare, proprio come le docking station descritte in precedenza, ad un caricabatterie ed ha dimensioni pari a 34.5 x 15.2 x 6 cm per 980 grammi di peso.

Si tratta di una stazione di espansione universale che è pensata soprattutto per notebook, PC, tablet e altri device su cui è installato Windows nelle versioni 10, 8.1, 8, 7, Vista e XP.

Alla periferica possono essere collegati monitor esterni aggiuntivi (DVI, VGA o HDMI). La docking station è dotata inoltre di due porte USB 2.0 e di 4 porte USB 3.0 a cui è possibile annettere ulteriori dispositivi.

Sono presenti anche ingressi per microfono e cuffie.

Docking station Lenovo

Ogni dock della Lenovo ti permette di trasformare il tuo notebook in un computer molto più potente. Si connette facilmente a tutte le periferiche di cui fai uso quotidianamente e limita di molto l’utilizzo di cavi fastidiosi.

Il modello seguente è uno tra i migliori prodotti di questa casa produttrice.

Lenovo ThinkPad USB-C Gen 2, Black [€171,20]

La docking station della Lenovo è la soluzione ideale per te se hai intenzione di non rinunciare a determinate funzionalità aggiuntive, preservando ugualmente la praticità della tua area di lavoro.

La tua esperienza d’uso sarà notevolmente migliore in quanto non dovrai più fare i conti con le limitazioni classiche di un qualsiasi portatile. In una sola volta potrai connettere più periferiche al tuo notebook.

Con questa stazione di espansione potrai provare la risoluzione 4K su un unico schermo o un nuovo livello di multitasking utilizzando più monitor.

I dati USB sono trasferiti alla velocità di 10 Gbps e grazie alle specifiche tecniche del dispositivo della Lenovo potrai utilizzare una connessione semplice ed affidabile.

Ti permetterà inoltre di ricaricare i tuoi dispositivi mobili.

Docking station HP

Anche l’HP ha lanciato sul mercato docking station all’avanguardia. Scopriamo insieme uno dei modelli migliori dell’azienda californiana.

HP-PC Spectre USB-C Travel Dock [€115,03]

Questa dock station della HP pesa solo 132 grammi ed è poco più grande di un comune cellulare. È l’accessorio ideale da portare in viaggio se si vuole aumentare la propria produttività ed ottimizzare lo spazio della propria area di lavoro.

Si tratta di una docking dal design sottile e leggero che permette di collegare al proprio notebook uno schermo esterno, ulteriori periferiche e di connetterlo alla rete.

Tutti gli accessori USB aggiuntivi potranno essere facilmente collegati ad un portatile grazie al cavo extra lungo da 399 mm, risparmiando spazio ed evitando l’utilizzo di altri fili.

Nello specifico è dotata di porte USB 2.0 e porte USB 3.0, porte VGA, HDMI, Ethernet e permette di ricaricare il proprio dispositivo mobile grazie all’alimentazione pass-through.

Docking station Dell

La multinazionale americana oltre che personal computer e portatili ha messo in commercio nel tempo anche dock station di qualità. Quello di seguito è tra i modelli migliori presenti sul mercato.

Dell Usb 3.0 Ultra Hd Triple Video [€141,79]

Molto flessibile in termini di connettività, questa stazione di espansione della Dell migliora di molto l’esperienza d’uso di chi utilizza per lavoro o intrattenimento un notebook o un dispositivo simile.

Come ogni altra dock station ha la classica forma a caricabatterie e permette di amplificare le funzionalità del proprio portatile collegandovi periferiche aggiuntive.

Dal design semplice e minimale è di dimensioni pari a 52.58 x 38.1 x 28.45 cm e pesa 286 grammi.

Permette, grazie ad un solo cavo, di collegare tre monitor aggiuntivi al tuo laptop, lo connette alla rete e consente di annettervi ulteriori dispositivi come per esempio hard disk esterni.

La dock station della Dell è dotata di 3 porte USB 3.0 e di connessioni USB 2.0 utili a mantenere alto il livello di compatibilità con i vari accessori esterni.