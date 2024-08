I migliori Mini PC in vendita su Amazon a meno di 150€

Compatti, leggeri e portatili, i Mini PC hanno cambiato il concetto di computer fisso. Offrono le stesse caratteristiche di una soluzione desktop tradizionale, ma riducendo fortemente l’ingombro occupato sulla scrivania o addirittura scomparendo se agganciati sul retro dello schermo. Ecco una carrellata di quelli più economici (e interessanti) proposti oggi su Amazon: si parte da soli 83 euro per il modello di HP.

Mini PC: i migliori affare di oggi su Amazon

Iniziamo la lista da NiPoGi AK1 Plus, oggi in sconto a soli 149 euro e dotato di un comparto hardware adatto anche alla produttività: processore Intel, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Pesa meno di 400 grammi e lo puoi anche appendere dietro al monitor. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

BMAX B3 al prezzo stracciato di 135 euro è imperdibile. Nel suo case compatto racchiude la CPU Intel Celeron N5095, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e uscite video 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Rimandiamo alla pagina dedicata per altre informazioni.

Cambiamo decisamente design con MeLE PCG02, oggi acquistabile a solo 139 euro, a tutti gli effetti un Mini PC Stick che si collega direttamente alla porta HDMI del monitor o del televisore. Ha in dotazione un’antenna per la connettività Wi-Fi e il processore Intel Celeron N4000. È perfetto per lo streaming e per essere portato ovunque.

Ottima offerta anche per il modello di UXX, proposto a 150 euro nella particolare colorazione Oro visibile qui sotto. La configurazione hardware è molto simile a quella precedente, come riportato nella scheda.

Chiudiamo l’elenco con un prodotto ricondizionato, pienamente funzionante e protetto dalla garanzia del programma Amazon Renewed: è HP ProDesk 600 G1 con processore Intel Core, 8 GB di RAM e disco fisso da 500 GB. Mettilo sulla scrivania al prezzo stracciato di soli 83 euro. Scopri tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In tutti i casi è prevista la spedizione gratuita con la consegna a domicilio, anche senza un abbonamento attivo ad Amazon Prime.