I migliori notebook in sconto oggi su Amazon

Dal modello di Lenovo a soli 270 euro fino al nuovo MacBook Pro con chip Apple M3 in sconto di 400 euro, passando dal Chromebook di ASUS da 189 euro. Qui è dove ti proponiamo una carrellata dei migliori notebook in sconto oggi su Amazon, pescando anche (ma non solo) tra quelli in promozione per la Festa delle Offerte di Primavera.

Notebook in offerta: i migliori su Amazon

Partiamo dal bestseller della categoria, il modello HP 15s con processore AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. È ottimo sia per il lavoro che per lo studio e il tempo libero. Il sistema operativo è Windows 11. Lo puoi mettere sulla scrivania al prezzo di soli 549 euro, grazie allo sconto di oggi.

Ancora più economico, il Lenovo V15 che abbiamo citato in apertura a 270 euro è davvero conveniente: integra processore Intel N4500, 8 GB e SSD da 512 GB.

Stesso marchio, ma design convertibile, per Lenovo IdeaPad Slim 3 a 499 euro. Dalla sua ha la CPU AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6.

All’interno di ASUS Chromebook CX1 batte un cuore ChromeOS. Per la scuola e la navigazione è perfetto a soli 189 euro.

Cambiamo decisamente target con il MacBook Pro di ultima generazione spinto dal chip Apple M3 Pro. La versione da 512 GB è in sconto a 2.199 euro.

Torniamo in casa Windows con il Samsung Galaxy Book3 a 699 euro. Tra le specifiche tecniche ci sono il processore Intel Core di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Appassionati di gaming, MSI Katana 15 a 1.199 euro è per voi. Ad affiancare la CPU Intel Core i7-13620H c’è la scheda video NVIDIA RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata.

Un’altra buona offerta è quelal che propone Acer Aspire 3 a 489 euro. La configurazione vede la presenza del processore AMD Ryzen 5 7520U con 8 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe da 512 GB.

Molto economico, ma completo e versatile, ACEMAGIC AX15 a 289 euro integra CPU Intel N95, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Concludiamo la carrellata con Teclast F16 Pro a 299 euro: la dotazione tecnica è simile a quella del modello precedente.

Il tempo corre veloce: non perdere l’occasione di partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Il countdown scadrà a mezzanotte. Esplora la sezione amazon.it/springdealdays per trovare le promozioni migliori.