 Le migliori offerte a vita di cloud storage le trovi con Internxt (-87%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Le migliori offerte a vita di cloud storage le trovi con Internxt (-87%)

Le migliori offerte a vita di cloud storage le trovi da Internxt: approfitta subito dell'ottima promozione all'87% di sconto immediato.
Le migliori offerte a vita di cloud storage le trovi con Internxt (-87%)
Informatica Cloud & Hosting
Le migliori offerte a vita di cloud storage le trovi da Internxt: approfitta subito dell'ottima promozione all'87% di sconto immediato.
Internxt

Basta pagare per avere uno spazio di archiviazione disponibile online ogni mese o anno! Grazie a Internxt hai accesso alle migliori offerte a vita di cloud storage. Approfitta subito dell’ottima promozione. Ottieni il tuo spazio all’87% di sconto! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa perché paghi solo una volta per sempre. Scegli subito lo spazio che ti serve.

Scegli adesso Internxt

Il più consigliato è Ultimate, il cloud che include 5TB di spazio di archiviazione crittografato. Questa soluzione include anche Crittografia post-quantistica, Crittografia a conoscenza zero, Autenticazione a due fattori, Backup del computer, Condivisione file protetta da password, Invita, condividi e collabora, Versioning dei file, Supporto CLI e WebDav, Supporto NAS e Rclone, Supporto NAS e Rclone, Antivirus, Cleaner, Meet. Prossimamente, insieme a tutto questo, con il cloud Ultimate avrai anche inclusi foto e mail.

Internxt all’87% di sconto per i Cloud Storage a vita più  piccoli

Se non ti servono 5TB di Cloud Storage, Intenxt ha pensato anche a soluzioni più piccole, sempre all’87% di sconto. Si tratta di due piani a vita dalle dimensioni più contenute che però includono tutta la sicurezza e la comodità del piano più completo, tranne Supporto CLI e WebDav, Supporto NAS e Rclone e Meet.

Scegli adesso Internxt

Scegli Premium per avere 3TB di spazio di archiviazione crittografato. Se anche questo è troppo grande per le tue esigenze, allora scegli Essential che ti offre 1TB di spazio di archiviazione crittografato. Tutto lo spazio offerto da questo servizio è open source verificato e include anche il supporto clienti premium e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Ogni piano a vita include un antivirus completo per proteggerti da qualsiasi minaccia online e offline e una VPN crittografata che rende le tue connessioni completamente anonime. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Ottieni il tuo spazio all’87% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito

Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito
Edge aprirà Copilot in automatico cliccando i link di Outlook

Edge aprirà Copilot in automatico cliccando i link di Outlook
Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud

Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud
Lancia il tuo business online a meno di 3€ al mese: promo FLASH Hostinger

Lancia il tuo business online a meno di 3€ al mese: promo FLASH Hostinger
Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito

Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito
Edge aprirà Copilot in automatico cliccando i link di Outlook

Edge aprirà Copilot in automatico cliccando i link di Outlook
Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud

Cloud a vita senza abbonamento: fino a 10 TB con un prezzo super grazie a pCloud
Lancia il tuo business online a meno di 3€ al mese: promo FLASH Hostinger

Lancia il tuo business online a meno di 3€ al mese: promo FLASH Hostinger
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 feb 2026
Link copiato negli appunti