I migliori Prompt per Midjourney pronti all'uso

L’IA generativa opera al meglio con input di un certo tipo: che si tratti di strumenti per creare testi complessi da zero, immagini, musica o video, l’intelligenza artificiale richiede delle basi di qualità affinché l’output risulti soddisfacente. Ad esempio, abbiamo già visto i migliori prompt per ChatGPT pronti all’uso, utili alla creazione di piani di marketing, all’ottimizzazione di un sito Web per la Search Engine Optimization o SEO, o alla programmazione con Python. Anche Midjourney, però, può operare a livelli molto alti con gli input giusti.

Pertanto, vediamo assieme i migliori prompt per Midjourney già pronti per creare atmosfere e opere di vario genere.

Le caratteristiche fondamentali dei prompt per Midjourney

Anzitutto, un buon prompt deve avere determinate caratteristiche affinché l’IA comprenda l’obiettivo dell’utente. A volte può bastare una semplice parola a sbloccare la creatività dell’algoritmo. Nella maggior parte delle occasioni, tuttavia, servono paragrafi complessi, ricchi di dettagli e modificatori che definiscano i minimi elementi dell’immagine da realizzare. Per esempio, termini come “cartone animato”, “realistico” e “surreale” sono aggiunte cruciali in un prompt.

Ecco alcuni suggerimenti generali che vi aiuteranno in qualsiasi caso d’uso di Midjourney:

Sii chiaro : più informazioni fornisci, più è probabile che l’IA produca ciò che desideri. Non dire all’algoritmo che vuoi il “disegno di un cane”, ma definisci la razza dell’amico a quattro zampe, il colore del pelo, il tipo di tratto del disegno e altri dettagli

: più informazioni fornisci, più è probabile che l’IA produca ciò che desideri. Non dire all’algoritmo che vuoi il “disegno di un cane”, ma definisci la razza dell’amico a quattro zampe, il colore del pelo, il tipo di tratto del disegno e altri dettagli Dai sfogo alla creatività : l’intelligenza artificiale può produrre immagini oltre la tua immaginazione, quindi non aver paura di sperimentare

: l’intelligenza artificiale può produrre immagini oltre la tua immaginazione, quindi non aver paura di sperimentare Fatti ispirare : come riferimento usa opere d’arte, generi, stili o artisti esistenti

: come riferimento usa opere d’arte, generi, stili o artisti esistenti Non dilungarti troppo: rendi i tuoi suggerimenti brevi ed essenziali, evita ripetizioni ma sii completo nella descrizione

Se poi desideri altre informazioni, ecco alcuni consigli per il prompt Midjourney perfetto. Di seguito, invece, potete trovare alcuni prompt già pronti.

Prompt creativi

Una vista notturna futuristica di un paesaggio urbano nello stile di Syd Mead

Un dirigibile steampunk nello stile di Jules Verne

Un ritratto surreale di un coniglio che indossa un cappello a cilindro, suonando il sassofono in un jazz club

Un’illustrazione pop art di Happy Meal al McDonald’s fatta di caviale e champagne

Un’interpretazione surrealista della Gioconda, che è circondata da uno stormo di uccelli di Twitter, ognuno dei quali twitta su diversi argomenti di tendenza dell’IA

Uno scatto minimalista in bianco e nero del logo Apple che si trova al centro di un enorme paesaggio urbano Lego

Un dipinto ad acquerello di una mongolfiera che ha la forma di una scarpa da ginnastica Nike che galleggia sul Grand Canyon

Un’immagine astratta di un’auto Ferrari gialla che guida attraverso il mare vicino alla costa pugliese

Prompt distopici

Immagina che sia il 2080 e che sia emersa una nuova società del deserto, che controlla vaste distese di terre desertiche. Crea una scena di una carovana di veicoli ricoperti di sabbia, guidata da un misterioso leader

Immagina che sia il 2072 e la Terra sia attaccata da una potente forza aliena. Crea una scena di distruzione e caos, con imponenti alieni che sovrastano una città in rovina ispirata a La Guerra dei Mondi

Immagina che sia il 2100 e l’umanità si sia diffusa fino ai confini della galassia. Crea una scena di un vivace spazioporto pieno di una varietà di specie e culture aliene

Immagina che l’anno sia il 2090 e l’intelligenza artificiale abbia preso il controllo. Crea una scena di una città buia e illuminata al neon in cui gli umani sono collegati a Matrix, controllati dall’intelligenza artificiale

Immagina che sia il 2130 e che venga scoperta una misteriosa razza di macchine, che minaccia l’esistenza di tutta la vita organica. Crea una scena che mostri una squadra di eroi che si propone di fermare i Razziatori, nello stile di Mass Effect

Crea una scena nello stile di The Matrix di terra desolata e arida nel 2204 in cui tutte le macchine hanno preso il sopravvento e gli umani sono stati ridotti in schiavitù nella realtà virtuale

Crea una scena nello stile di Blade Runner 2049 di un vivace paesaggio urbano nel 2065, dove macchine volanti si librano sopra imponenti grattacieli e pubblicità olografiche. Una figura aliena con un lungo cappotto nero cammina lungo un vicolo poco illuminato, stringendo una valigetta con una sfera verde brillante all’interno

Immagina che sia il 2193 e crea una scena nello stile di The Terminator di un campo di battaglia in cui robot e cyborg si scontrano in un’intensa guerra per il controllo del mondo. Un’unica figura in una scintillante tuta di metallo sovrasta il caos e brandisce un enorme cannone al plasma

Crea una scena nello stile di Star Trek di un affollato spazioporto nel 2260 dove i viaggiatori provenienti da tutta la galassia vengono a commerciare ed esplorare. Un ufficiale della Flotta Stellare sta insieme a un alieno senziente, e stanno parlando mentre camminano tra la folla

Prompt realistici e Pop Art per Midjourney

Midjourney può generare immagini realistiche se vengono fornite le istruzioni corrette. I prompt possono variare facilmente e lasciare spazio a descrizioni più complete, considerando anche macchine fotografiche specifiche o scene più autentiche. Ecco alcuni esempi:

Crea un’immagine fotorealistica di un castello inglese in campagna, aggiungi alcuni colori naturali e sfoca lo sfondo

Crea un’immagine di paesaggi realistici con alcuni piccoli animali che camminano, e ritratti realistici di vecchie signore sedute in primo piano

Crea un’immagine realistica di una donna contadina che lavora nel suo orto, con uno sfondo paesaggistico realistico

Se invece preferite qualcosa di più bizzarro e artistico, la Pop Art è un ottimo esempio. Ecco altri suggerimenti imperdibili:

Crea un ritratto stilizzato di volti famosi con colori audaci

Crea un ritratto pop art di una femme fatale con uno sfondo nero e colori ad alto contrasto

Crea un’immagine di un teschio pop art con i colori rosa e blu sullo sfondo

Ovviamente ora sta a voi sbizzarrirvi, prendendo d’esempio questi prompt e creandone di vostri rispettando i consigli dati inizialmente.