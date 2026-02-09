I migliori spot del Super Bowl: c'è tanta AI

È andato in scena l’evento sportivo più seguito dell’anno, il Super Bowl. I Seattle Seahawks hanno battuto i New England Patriots per 29-13, ma il risultato è solo uno degli aspetti che rendono speciale l’appuntamento. Un altro è quello legato agli spot trasmessi prima e durante la partita, spazi pubblicitari acquistati per cifre da capogiro. Quest’anno, com’era lecito aspettarsi, tra i protagonisti ci sono anche i giganti dell’intelligenza artificiale.

OpenAI, Google e gli altri spot del Super Bowl

Si parte con OpenAI, che dopo essere stata presa in giro dal concorrente Anthropic per la scelta di portare l’advertising su ChatGPT, ha scelto di dedicare il suo minuto a Codex. Una sequenza di immagini riprese da un punto di vista in soggettiva per spiegare il potenziale creativo dell’AI, in particolare quando si tratta di programmazione.

Non è da meno Google, che con Gemini ha cercato di toccare le corde dell’emotività, unendo l’azione degli algoritmi a un dialogo intimo tra madre e figlio.

Cambiamo decisamente genere con lo spot di Instacart. Con nomi importanti come quelli del regista Spike Jonze e dell’attore Ben Stiller si ispira a uno stile d’altri tempi, con tanto di schermo in proporzioni 4:3.

Non potevano certo mancare gli occhiali smart: ecco la pubblicità di Oakley e Meta dedicata agli occhiali con AI integrata.

Scelta decisamente bizzarra per Coinbase. L’exchange di criptovalute non ha promosso in alcun modo l’acquisto di Bitcoin e degli altri asset (il momento non è dei migliori), ma ha semplicemente mostrato per un minuto il testo di Everybody dei Backstreet Boys, in stile karaoke.

Menzione d’onore per Squarespace, provider per la registrazione dei domini, con un filmato diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato da Emma Stone. La coppia di Bugonia, al servizio del .com.

Per l’elenco completo degli spot rimandiamo a SuperBowl-Ads.com, dove ogni pubblicità è accompagnata da una scheda descrittiva.