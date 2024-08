I 5 migliori strumenti di intelligenza artificiale per le aziende e il marketing

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi settori, non solo per scopi amatoriali, dove viene utilizzata per creare immagini fantasiose o barzellette esilaranti a partire da un semplice prompt, ma anche nel contesto aziendale e del marketing. Questa evoluzione apre nuove opportunità sia per imprenditori esperti sia per coloro alle prime armi. Infatti, l’integrazione dei strumenti basati sull’intelligenza artificiale è un supporto notevole per commercializzare e pubblicizzare prodotti e servizi, ottimizzando i tempi, automatizzando i processi e migliorando il flusso di lavoro. Inoltre, questo approccio innovativo non solo migliora l’efficienza operativa, ma offre anche un’esperienza cliente superiore.

Per questi settori, gli strumenti di intelligenza artificiale disponibili oggi sono numerosi e altamente performanti. Per orientarsi in questo panorama in continua evoluzione, ecco cinque strumenti di intelligenza artificiale per aziende e marketing che meritano di essere provati.

Superdomain: come cambia il marketing

Gli strumenti AI rappresentano una risorsa preziosa per le aziende, poiché consente di ottenere un supporto a 360° con notevole facilità e velocità, dalla creazione di siti web al supporto nella pubblicità sui social.

Per comprendere meglio come e con quali strumenti iniziare, Superdomain è un’ottima scelta. Questo strumento permette di scoprire e analizzare i nomi di dominio di alto livello. Nello specifico, si tratta di un analizzatore intelligente che aiuta a creare un dominio per ottenere una presenza online di impatto, sia per uso personale che aziendale. Nello specifico, Domain Finder sfrutta un motore di punteggio AI avanzato e si occupa della generazione di domini, suggerendo domini di alta qualità, valutandone il valore e fornendo approfondimenti basati sui dati della disponibilità dei domini.

Durable: crea un sito web in pochi secondi

Durable è un innovativo strumento di intelligenza artificiale che consente di creare un sito web in un batter d’occhio, trasformando un sogno in realtà. Questo strumento rappresenta una risorsa preziosa per chiunque desideri sviluppare e far crescere il proprio business online in modo rapido e professionale.

Grazie alla sua avanzata tecnologia, Durable permette ai titolari di attività imprenditoriali di portare la propria attività online in tempi record, senza la necessità di competenze di programmazione. La piattaforma non solo facilita la creazione di siti web professionali, ma automatizza anche il marketing e la gestione delle finanze, offrendo una soluzione completa per l’ottimizzazione del business.

Oltre questo, Durable offre la possibilità di aumentare i ricavi grazie all’integrazione di strumenti SEO, marketing e automazione delle recensioni, migliorando così la visibilità e l’efficacia delle campagne pubblicitarie.

Shorts and Reels Assistant di ChatGPT: per i tuoi contenuti

Nell’ambito della pubblicità e della creazione di contenuti per un’azienda, uno degli aspetti più cruciali è il miglioramento e l’elevazione delle strategie di marketing.

In questo contesto, Shorts and Reels Assistant di ChatGPT si posiziona come il supporto numero uno. Questo assistente, grazie all’intelligenza artificiale, consente di creare cortometraggi e reel interessanti e accattivanti per i propri canali. In particolare, Shorts and Reels Assistant di ChatGPT è in grado di scrivere, ottimizzare e generare idee per contenuti brevi straordinari, offrendo al pubblico contenuti di alta qualità e supportando nei momenti in cui mancano idee creative o originali.

Nella pratica, sarà sufficiente cercare Shorts and Reels Assistant di ChatGPT sul web e iscriversi scegliendo tra “crea un account con il proprio indirizzo email” oppure procedere con “Continua con Google”, “Continua con l’account Microsoft” o “Continua con Apple”, nel caso in cui non si sia già in possesso di un account. Dopodiché, non resta che chattare con il proprio assistente privato per creare contenuti unici.

InvoiceBot: fatture professionali con l’AI

Gestire la fatturazione per liberi professionisti e piccole imprese può essere arduo e spesso complicato. Anche in questo campo, l’intelligenza artificiale offre una soluzione efficace per semplificare questo processo. Grazie alla piattaforma InvoiceBot, è possibile generare fatture professionali in modo rapido e semplice.

Questa piattaforma automatizza la creazione delle fatture, rendendo il processo molto più fluido e meno dispendioso in termini di tempo. Più nel dettaglio, la piattaforma di fatturazione AI è progettata per semplificare il processo di creazione e gestione delle fatture, offrendo una vasta gamma di modelli personalizzabili in modo sicuro. I dati vengono automaticamente salvati e sincronizzati in background, consentendo ai clienti di firmare i documenti digitalmente e notificando l’utente non appena la firma viene apposta. Inoltre, l’utente riceve notifiche quando il cliente apre o scarica la fattura, permettendo di rimanere aggiornati sullo stato delle fatture inviate.

Infine, la piattaforma supporta l’integrazione con Stripe e PayPal, facilitando i pagamenti e fornendo una panoramica delle metriche chiave dell’attività, aiutando a monitorare lo stato delle fatture e a ricevere notifiche quando una fattura sta per scadere.

ValidatorAI: per il lancio di una startup

ValidatorAI è il quinto strumento di intelligenza artificiale per le aziende e il marketing che si posiziona come un convalidatore delle attività. Ma cosa significa esattamente? ValidatorAI offre una revisione completa e fornisce un feedback oggettivo su un’idea imprenditoriale semplicemente attraverso una chat.

ValidatorAI è stato progettato con l’obiettivo di creare un assistente AI per il proprio business, che non solo supporta e offre consigli, ma crea anche un piano passo dopo passo da seguire per la propria idea imprenditoriale. Inoltre, esegue ricerche e può svolgere diversi compiti, ottimizzando così il percorso di una startup dall’idea alla presenza sul mercato, riducendo il rischio di fallimento e minimizzando gli errori, soprattutto nelle fasi iniziali.

Inoltre, ValidatorAI, con l’abbonamento, offre anche il Business Analysis AI Tool, uno strumento che fornisce un’analisi immediata e approfondita dell’idea presentata.