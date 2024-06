I migliori strumenti AI per risolvere problemi matematici

Gli strumenti di intelligenza artificiale che permettono di trovare risposte a qualsiasi domanda, anche la più complessa, rappresentano un vantaggio per molti. Tuttavia, alcuni potrebbero considerarli un limite. Ma indubbiamente, se utilizzata correttamente, l’AI può fornire un notevole supporto, in particolare nel contesto del lavoro e dello studio, e non solo come un semplice passatempo.

Entrando più nello specifico, oltre ai noti chatbot come ChatGPT, ci sono strumenti AI per la risoluzione di problemi matematici che sono veramente sorprendenti e meritevoli di essere sperimentati. Questi rappresentano un valido supporto per una consultazione diretta, rapida e pratica, accessibile a chiunque, in qualsiasi luogo e momento. Ecco quali sono e come funzionano i strumenti AI per risolvere problemi matematici.

Thetawise: risolvere i problemi matematici con l’AI

Gli strumenti AI come Thetawise, offrono un modo rapido e semplice per ottenere risposte per la risoluzione dei problemi matematici. Accedendo al sito ufficiale di Thetawise, si nota immediatamente la facilità d’uso della piattaforma, dove è possibile inserire messaggi che indicano il problema da risolvere, caricare immagini o scrivere a mano.

Thetawise però, non si limita a fornire risposte semplici, ma offre anche una dettagliata spiegazione passo-passo della soluzione, una caratteristica che rende lo strumento un vero e proprio tutor matematico AI. Come anticipato, l’accesso e l’uso di Thetawise è molto semplice: basta aprire il browser web, accedere a Thetawise e inserire la richiesta matematica nella sezione appropriata. Successivamente, l’intelligenza artificiale analizzerà l’immagine o la richiesta e fornirà oltre la soluzione una risposta dettagliata

Tuttavia, in alcuni casi, durante l’utilizzo di Thetawise, possono verificarsi problemi e potrebbe essere necessario ripresentare la richiesta. Nonostante ciò, rimane uno strumento prezioso per la risoluzione dei problemi matematici.

Wolfram Alpha il calcolo AI

Nel campo della matematica, Wolfram Alpha si distingue come uno strumento AI completo, capace di supportare la risoluzione di equazioni avanzate in aritmetica, calcolo e algebra.

Ma WolframAlpha non è solo un “professore” di matematica ma è un valido strumento di apprendimento per una vasta gamma di argomenti. Nello specifico, accedendo alla piattaforma, è possibile inserire qualsiasi prompt per esplorare e conoscere diverse materie, ad esempio, sono comprese la tecnologia, la scienza, la chimica, la fisica e altre.

L’accesso alla piattaforma è gratuito ma è possibile scegliere di sottoscrivere un abbonamento a pagamento. L’abbonamento offre diverse funzionalità interessanti, particolarmente utili per gli studenti alla ricerca di un supporto completo per comprendere la matematica in tempi rapidi.

Julius: le risposte per ogni problema

Tra le varie applicazioni utilizzate per risolvere problemi matematici, spicca Julius, che sfrutta un mix di GPT-4 e Claude-3, selezionando il modello più adatto in base al prompt fornito.

Questo strumento AI è molto simile nelle funzioni ad altri strumenti, ma ciò che distingue Julius è un forum della community integrato.

Infatti, gli utenti possono utilizzare questo forum per discutere i propri suggerimenti, risultati o anche problemi che potrebbero incontrare con la piattaforma. Julius è spesso corretto nelle sue soluzioni, ma come per ogni strumento AI, gli errori sono sempre dietro l’angolo. In alcuni casi, si possono verificare dei ritardi nella generazione della risposta.

Microsoft Math Solver da sempre la soluzione AI

Nonostante non sia una novità nel campo dell’AI, Microsoft Math Solver, una delle piattaforme di intelligenza artificiale più consolidate, rimane ancora oggi un valido strumento per la risoluzione dei problemi matematici. Da sempre di grande aiuto grazie alla sua capacità di fornire soluzioni rapide e gratuite, spiegando passo dopo passo la risoluzione di problemi di calcolo, algebra e altre questioni matematiche.

Inoltre, oltre a fornire le risposte corrette permette di visualizzare i passaggi per la soluzione, rispondere a un quiz, risolvere molteplici problemi e altro ancora. Strumenti AI come Microsoft MathSolver sono un ottimo modo per esercitarsi e perfezionare la comprensione di diversi concetti matematici.

Symbolab l’intelligenza artificiale per gli insegnati

Symbolab è uno strumento AI che aiuta a migliorare le abilità matematiche attraverso esercizi e quiz interattivi personalizzati, disponibile anche come app per iOS e Android.

Lo strumento AI per risolvere problemi matematici offre una soluzione rapida e un supporto per conoscere e comprendere diversi problemi matematici di vario tipo, tra cui calcolo, frazioni, trigonometria e altro. Inoltre, la comodità della sua interfaccia permette di tenere traccia dei problemi risolti, quasi come se si stesse creando un quaderno digitale.

Symbolab non è solo ideale dal punto di vista dello studente, ma è anche un assistente AI per i professori. Infatti, gli insegnanti possono utilizzare lo strumento per creare un’aula virtuale, generare valutazioni e condividere feedback.

ChatGPT e Claude: matematica a portata di chatbot

Infine, per affrontare le sfide dei problemi matematici è possibile sfruttare anche i chatbot più famosi come ChatGPT e Claude di Anthropic.

ChatGPT è particolarmente utile per la risoluzione di problemi matematici, in grado di fornire soluzioni precise.Inoltre, per sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità, come risposte più rapide e la possibilità di inviare cinque volte il numero di messaggi al giorno rispetto alla versione gratuita, è possibile abbonarsi a ChatGPT Plus. Nello specifico, per quanto riguarda i problemi matematici, ChatGPT riesce a generare risposte chiare e, se necessario, spiega anche i passaggi con una suddivisione dettagliata.

D’altra parte, Claude 3 di Anthropic l’assistente conversazionale intelligente basato su modelli di linguaggio di grandi dimensioni che può fornire risposte immediate, accurate e complete a tutti i tipi di domande, anche quelle relative alla matematica. Tra i modelli disponibili, la versione Claude Opus è la più capace tra i tre modelli, Haiku, Sonnet, Opus. Nello specifico, Claude Opus supera gli strumenti di intelligenza artificiale comparabili sulla maggior parte dei parametri di riferimento per i sistemi di intelligenza artificiale, tra cui matematica di base, conoscenza degli esperti a livello universitario ed esperti a livello di laurea. Claude AI è disponibile tramite interfaccia web o app iOS.