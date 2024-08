I migliori strumenti di fotoritocco AI per lo smartphone

Per chi ama fare foto con il proprio smartphone, esistono diversi tool di fotoritocco basati sull’AI, che permettono di ottimizzare e correggere gli scatti in modo semplice e veloce, ad esempio rimuovendo gli sfondi indesiderati o regolando colori e contrasto con pochi clic.

Tra gli strumenti per migliorare le foto con l’intelligenza artificiale ci sono app come Canva, Photoshop Express, and Pixomatic. Questi servizi mettono a disposizione risorse di editing fotografico one-touch basate sul machine learning.

7 strumenti di fotoritocco AI per lo smartphone

L’intelligenza artificiale ha avuto, e continua ad avere, un impatto notevole sulla vita quotidiana delle persone, modificando abitudini e attività in moltissimi ambiti. L’AI ha rivoluzionato un po’ tutti i settori, da quelli creativi e artistici fino ai settori più tecnologici e scientifici. E la fotografia non fa eccezione.

Grazie a strumenti automatizzati in grado di modificare e migliorare le foto in modo rapido e preciso. Per lo smartphone ad esempio, ci sono diversi tool che permettono di ritoccare le immagini come un Pro, senza avere le conoscenze e le competenze pratiche di un professionista.

1. Pixlr

Pixlr è un editor di immagini online che include strumenti AI per migliorare le foto scattate con lo smartphone. Uno di questi è il Riempimento Generativo (Generative Fill), che permette di sostituire aree dell’immagine inserendo una descrizione testuale di ciò che si vuole generare.

In questo modo è possibile cambiare porzioni della foto o creare qualcosa di completamente nuovo. Pixlr offre anche funzionalità di rimozione dello sfondo, utili per isolare il soggetto principale. Tramite la funzione Scambio Volti (Face Swap) si possono creare immagini divertenti mescolando i volti di più persone nella stessa foto e creare immagini esilaranti, perfette per i social media.

Se si decide di utilizzare il Riempimento generativo, si ottengono 50 crediti. Ogni richiesta costa un credito.

Download: Pixlr per iOS | Android (gratuito, acquisti in-app disponibili)

2. Adobe Express

Adobe Express è un altro strumento eccellente per ritoccare le foto con l’AI direttamente sul telefono. Oltre alle regolazioni automatiche, offre anche utili funzionalità di modifica manuale. Ad esempio, è possibile rimuovere oggetti indesiderati spazzolando l’area e regolando le dimensioni del pennello. Per eliminare interamente lo sfondo c’è l’apposita funzione “Rimozione Sfondo“.

Inoltre, è possibile inserire nuovi oggetti con il Riempimento generativo. Il funzionamento è simile a quello di Pixlr; basta inserire una richiesta di testo per spiegare cosa si desidera che appaia nell’immagine. Si possono usare anche i prompt di testo per creare modelli per le foto dello smartphone. Questa è una delle tante cose interessanti che si possono fare con Adobe Express.

Download: Adobe Express per iOS | Android (gratuito, acquisti in-app disponibili)

3. Photoroom

Quando si carica una foto, rimuove automaticamente lo sfondo, ma questa opzione può essere disattivata se non necessaria. Photoroom ha un’impressionante suite di strumenti di AI, come ad esempio un tool di ritocco che permette di eliminare elementi indesiderati passando il pennello sull’area da rimuovere.

Per lo sfondo è presente uno strumento con opzioni preimpostate tra cui montagna, spiaggia e strada. Poiché Photoroom dispone anche di numerose funzioni di modifica manuale avanzate (ad esempio, saturazione, ombre e tonalità), è ideale se si desidera combinare l’AI con l’editing manuale delle foto.

Download: Photoroom per iOS | Android (gratuito, acquisti in-app disponibili)

4. Photoshop Express

Photoshop Express è un editor di immagini per smartphone che include strumenti di intelligenza artificiale per velocizzare il processo di modifica delle fotografie. Una delle funzionalità AI più utili è l’Espansione Generativa, che permette di estendere l’area dell’immagine scegliendo tra proporzioni preimpostate come quadrato, ritratto, panoramica ecc.

Questo strumento risulta più efficace applicato a soggetti singoli e mantenendo lo stesso rapporto d’aspetto originale, per evitare distorsioni. Photoshop Express dispone anche del Riempimento Generativo con cui modificare rapidamente lo sfondo inserendo nuovi elementi nella foto.

Download: Photoshop Express per iOS | Android (gratuito, acquisti in-app disponibili)

5. Editor Foto AI di Canva

Per accedere alla maggior parte delle funzionalità di editing fotografico basate sull’intelligenza artificiale, è necessario sottoscrivere un abbonamento a Canva Pro. Tuttavia, è possibile usufruire di una prova gratuita per testare queste funzionalità prima di impegnarsi in un abbonamento a pagamento.

Gli utenti hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti di editing. Tra questi, spicca la funzione Magic Edit, che permette di intervenire su specifiche aree dell’immagine semplicemente passando il pennello e aggiungendo una richiesta testuale per definire le modifiche desiderate.

Canva offre anche altri strumenti AI, come la rimozione dello sfondo e le funzioni Magic Expander e Magic Grab. Queste opzioni consentono di perfezionare le immagini in modo rapido ed efficace, senza la necessità di competenze avanzate di editing fotografico.

Download: Editor Foto AI di Canva per iOS | Android (gratuito, acquisti in-app disponibili)

6. Pixomatic

Pixomatic è un’applicazione di editing fotografico per smartphone che include diversi strumenti di intelligenza artificiale per migliorare le immagini. È presente una funzione di ritaglio che consente di rimuovere le aree al di fuori di quelle selezionate.

Inoltre, è possibile applicare una sfocatura mirata su porzioni specifiche dell’immagine, per ottenere effetti bokeh. La funzionalità Magic Cut permette di eliminare rapidamente lo sfondo in modo automatico. Oltre agli strumenti AI, Pixomatic mette a disposizione funzioni come ritaglio avanzato, clonazione, filtri artistici, ecc.

Download: Pixomatic per iOS | Android (gratuito, acquisti in-app disponibili)

7. Magic Eraser Background Editor

Magic Eraser Background Editor è un’applicazione di fotoritocco AI per smartphone, che mette a disposizione alcuni pratici strumenti di editing automatizzato. Permette di rimuovere facilmente gli sfondi e gli oggetti indesiderati disegnando direttamente sulle aree da eliminare. La funzione Rimozione Oggetti consente di selezionare con precisione la zona da rimuovere utilizzando gli strumenti Lazo e Linea. È anche possibile clonare porzioni dell’immagine.

Download: Magic Eraser per iOS (gratuito, acquisti in-app disponibili)

Quando il fotoritocco è un gioco da ragazzi (anche) grazie all’AI

Esistono numerosi strumenti di fotoritocco AI in grado di modificare rapidamente le immagini rimuovendo oggetti indesiderati, cambiando lo sfondo o modificando diversi aspetti degli scatti. Queste funzionalità di editing basate sull’intelligenza artificiale si affiancano perfettamente alle opzioni di modifica manuale, e sfruttare entrambe le possibilità permette di ottenere risultati apprezzabili. Basta mantenere la mente aperta e sperimentare, sperimentare, sperimentare.