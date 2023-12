I 5 migliori tool AI per creare presentazioni spettacolari

La creazione di presentazioni professionali da zero è una attività che richiede tempo e – bisogna dire la verità – e anche molto noiosa. La maggior parte delle persone impiega ancora molte ore per realizzare presentazioni in Power Point o Google Slide. Tuttavia, esiste una soluzione: grazie a ChatGPT e Google Bard, sono nati una serie di strumenti AI che automatizzano il processo.

Usare uno strumento di intelligenza artificiale per la creazione di una presentazione è molto vantaggioso: fa risparmiare ore di lavoro e può rendere le presentazioni e le slide più creative. La maggior parte dei tool di questo tipo funziona analizzando il testo, estraendo i punti chiave e creando presentazioni visivamente accattivanti in pochi minuti. Alcuni strumenti aggiungono anche immagini, grafici, icone e temi pertinenti per creare presentazioni con il minimo intervento manuale.

Assistenti AI per la produttività: Microsoft Copilot vs Google Duet

Microsoft ha annunciato da tempo l’assistente AI per Office365 e attualmente sta implementando gradualmente Copilot per Office. Copilot (alimentato da ChatGPT) sarà in grado di generare e creare presentazioni direttamente in PowerPoint, aiutare a scrivere saggi e lettere in Word e molto altro ancora. Anche Google ha annunciato il suo assistente AI per gli strumenti di produttività (al Google IO 2023), Google Duet, che è già disponibile e può essere aggiunto al proprio spazio di lavoro Google.

Come funzionano i tool AI per la creazione di presentazioni

La creazione di presentazioni con l’intelligenza artificiale si basa sull’elaborazione del linguaggio naturale per trasformare il testo fornito dall’utente in slide. Lo strumento identifica gli argomenti rilevanti e li presenta in modo automatico.

Gli strumenti utilizzano due approcci principali:

Caricamento di contenuti testuali: Gli utenti forniscono documenti, note, pagine web. L’intelligenza artificiale analizza il testo e crea le presentazioni.

Interazione di chat: Si dialoga con l’IA e si descrive la presentazione voluta. L’AI crea le slide in base alla conversazione.

5 strumenti AI per creare presentazioni impeccabili

La creazione di presentazioni è un’attività che richiede non solo tempo, ma anche una certa abilità, soprattutto quando si vuole trasmettere un messaggio chiaro e convincente. Tuttavia, grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, è possibile semplificare e velocizzare questo processo, con risultati soddisfacenti.

Ecco i i 5 migliori strumenti di intelligenza artificiale per realizzare presentazioni professionali.

1. SlideSpeak

SlideSpeak consente di creare presentazioni con l’AI caricando PDF o DOC di Word. Dopo aver caricato un documento, il tool può generare automaticamente una presentazione in base al contenuto del file. Successivamente è possibile esportare la presentazione generata in PowerPoint.

SlideSpeak è alimentato da ChatGPT 3.5 ed è gratuito per un massimo di 1 file. L’abbonamento Premium è alimentato da ChatGPT 4 e costa 14 dollari al mese, consente di caricare fino a 50 file. L’abbonamento Premium Plus (con ChatGPT 4) ha un costo di 19 euro e consente di caricare file illimitatamente.

2. SlidesAI

SlidesAI è uno strumento avanzato, che semplifica il processo di creazione delle slide grazie all’intelligenza artificiale. È stato progettato specificamente per integrarsi con Google Slides e offre un’interfaccia user-friendly che non richiede competenze di progettazione, rendendo accessibile agli utenti la creazione di presentazioni in modo efficiente. Inoltre, offre il supporto per oltre 100 lingue. È gratuito per 3 presentazioni, altrimenti 10 dollari al mese.

3. Gamma.app

Gamma.app è un innovativo strumento di intelligenza artificiale progettato per rivoluzionare il modo in cui vengono presentate le idee. O almeno è questo il modo in cui viene presentato sul loro sito web. L’applicazione è una piattaforma di facile utilizzo alimentata dall’intelligenza artificiale, che consente agli utenti di creare presentazioni, siti web e altro ancora con pochi clic. È possibile anche incorporare GIF, video, grafici e siti web. È gratuito per 400 crediti, Premium a partire da 8 dollari al mese

4. Tome

Tome è uno strumento di presentazione versatile progettato per migliorare il modo in cui individui e team comunicano le loro idee. L’editor AI consente di creare presentazioni raffinate, professionali e interattive in modo rapido ed efficiente. Si distingue per le funzioni AI che aiutano gli utenti a generare presentazioni (fornendo anche un supporto per la scrittura di contenuti e la creazione di schemi), one-pager, micrositi e altro ancora.

La piattaforma si integra con altri strumenti come Figma, Spline, Twitter e altri ancora, consentendo di creare contenuti interattivi e coinvolgenti all’interno delle presentazioni. È gratuito per uso personale, Premium a partire da 16 dollari al mese.

5. Canva

Canva è uno strumento di progettazione grafica gratuito. La piattaforma consente di creare facilmente grafici, presentazioni e altri contenuti visivi. È noto per la sua interfaccia facile da usare e per la robusta serie di funzioni. Recentemente ha aggiunto funzioni AI che possono aiutare le persone a creare presentazioni con l’intelligenza artificiale. Magic Write aiuta a creare il testo per ogni presentazione. Inoltre, in occasione dell’OpenAI DevDay, Canva ha annunciato Canva GPT, un agente interattivo completo per generare presentazioni.

Canva offre una vasta libreria di modelli e la possibilità di creare kit di marchi, per garantire uno stile e un marchio coerenti in tutti i progetti. Inoltre, si integra con numerose app e piattaforme all’interno del suo marketplace, ampliando possibilità creative.

Nota bene: Canva non genera intere presentazioni con l’intelligenza artificiale, al momento consente solo di creare testo e singoli elementi. È gratuito o Premium a partire da 12 dollari al mese.

I vantaggi degli strumenti di intelligenza artificiale per le presentazioni

Gli strumenti AI per le presentazioni offrono diversi vantaggi, tra cui:

Riduzione del tempo necessario per la progettazione delle diapositive, grazie alla generazione automatica dei contenuti e dei layout;

Aumento della velocità di creazione delle presentazioni, che può essere fino a 5 volte superiore rispetto ai metodi tradizionali;

Maggiore concentrazione sul contenuto e sul messaggio da comunicare, senza doversi preoccupare dell’aspetto grafico;

Miglioramento della coerenza e dell’armonia delle diapositive, grazie all’uso di modelli predefiniti o personalizzabili;

Facilità di collaborazione ed esportazione delle presentazioni in vari formati.

Le applicazioni degli strumenti di intelligenza artificiale per le presentazioni

Gli strumenti di intelligenza artificiale per le presentazioni sono utili in vari contesti e per diverse tipologie di utenti, come:

Studenti che devono trasformare documenti lunghi e complessi in presentazioni sintetiche e accattivanti;

Consulenti che devono mostrare i risultati delle loro analisi in modo rapido ed efficace;

Ricercatori che vogliono presentare i loro studi in modo chiaro e comprensibile;

Esperti di marketing che devono creare molte diapositive per promuovere i loro prodotti o servizi;

Imprenditori che devono convincere gli investitori con presentazioni professionali e persuasive.

In conclusione, gli strumenti di intelligenza artificiale per le presentazioni sono una soluzione innovativa e pratica per creare presentazioni di un certo livello, risparmiando tempo e migliorando la qualità dei contenuti.