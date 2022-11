Migrazione sito WordPress: come completarla senza rischi?

La migrazione di un sito WordPress è un processo piuttosto delicato.

Il cambio di hosting infatti, prevede il trasferimento di frontend, backend e dei database per poi andare a ricostruire il sito altrove. Sebbene negli ultimi anni si siano diffusi metodi che facilitano questi passaggi, resta un momento particolare per ogni webmaster che si rispetti.

In tal senso, esistono plugin appositi di WordPress che, se utilizzati a dovere, facilitano non poco questa fase. Siteground, uno dei provider più famosi a livello di hosting, propone ai propri clienti un apposito strumento molto apprezzato dagli addetti ai lavori.

Stiamo parlando di WordPress Migrator, un plugin che una volta installato sul sito, lavora tramite token dal Site Tool di SiteGround. Il passaggio dei dati presenti sul sito, in questo modo, vengono trasferiti mantenendo le configurazioni precedenti.

Questo strumento, tra le altre cose, è offerto a titolo gratuito per i clienti della suddetta piattaforma.

La migrazione di un sito WordPress è una fase delicata: effettuala solo con gli strumenti più adatti

Quali sono i rischi legati a una migrazione WP maldestra?

La corruzione dei database può essere un pericolo da non sottovalutare. Molto spesso, i plugin utilizzati, non sono all’altezza (o non sono aggiornati di recente) e creano più problemi del dovuto.

D’altro canto, il plugin WordPress Migratos di SiteGround è solo uno dei tanti vantaggi legati a questo provider. Per esempio, in tal senso, vi è un’assistenza preparata e disponibile 24 ore su 24.

Lato tecnico, la piattaforma offre soluzioni specifiche per questo CMS che si adattano a qualunque tipo di utilizzo, dal blogger occasionale fino agli E-commerce con centinaia e centinaia di pagine.

Gli aggiornamenti automatici di WordPress, gli alti standard di sicurezza, i backup giornalieri e tanti altri piccoli vantaggi rendono questo servizio uno dei più apprezzati a livello globale nel contesto hosting siti Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.