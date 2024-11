Milan-Empoli: dove vederla in TV e streaming

Milan-Empoli è uno degli anticipi di oggi, sabato 30 novembre, della quattordicesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in TV su DAZN e DAZN 1, oltre che in streaming su DAZN alle ore 18:00, con telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Marco Parolo.

Per vedere il match tra Milan ed Empoli è necessario sottoscrivere il piano DAZN Standard, in questi giorni disponibile in offerta a 14,90 euro al mese per i primi tre mesi. La promozione è valida fino all’8 dicembre.

Dove vedere Milan-Empoli in TV

L’incontro tra Milan e Empoli è visibile in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita in TV occorre scaricare l’app DAZN su uno Smart TV compatibile. In alternativa, l’applicazione può essere scaricata su Xbox o PlayStation, oppure su Chromecast, Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Inoltre, i clienti Sky che hanno l’abbonamento Zona DAZN possono seguire la gara sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Milan-Empoli in streaming

La partita di Serie A di oggi Milan-Empoli è visibile in streaming su DAZN. Per la visione è sufficiente scaricare l’app DAZN su smartphone, computer o tablet, oppure collegarsi al sito dazn.com da PC tramite le proprie credenziali e selezionare il riquadro del match.

L’offerta di DAZN

In occasione della settimana del Black Friday, DAZN ha lanciato diverse offerte. Tra queste vi è anche quella che ha per protagonista il piano DAZN Standard, disponibile a partire da 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi e poi 34,99 euro al mese, con vincolo di permanenza di 12 mesi.

Se si vuole un’offerta senza vincoli, si può scegliere la proposta a 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi: al termine si può scegliere se proseguire a 44,99 euro al mese oppure no, senza costi aggiuntivi.

Infine, è in promozione anche il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione: 259 euro invece di 359 euro, con la possibilità anche di pagare in 3 rate a interessi zero da 86,33 euro con Klarna.