Milan-Juve e Napoli-Roma: tutta la Serie A a 14,90€ (Black Friday)

Dopo la pausa delle nazionali, la Serie A riparte alla grande con due big match, Milan-Juventus e Napoli-Roma: guarda tutte le partite del campionato a soli 14,90 euro al mese (per i primi 3 mesi), grazie all’offerta di DAZN per il Black Friday. È il prezzo più basso di sempre per l’abbonamento Standard.

Black Friday: tutta la Serie A in streaming a 14,90€

Rossoneri e bianconeri si sfidano per rimanere agganciati alla parte più alta della classifica, nella sfida in scena sabato 23 novembre alle 18:00, nella cornice di San Siro. Gli azzurri, da capolista, ospiteranno invece i giallorossi al Maradona domenica 24 novembre, sempre alle 18:00. Vedremo tornare in panchina mister Ranieri, con il compito non semplice di raddrizzare una stagione partita male per la sua squadra. Puoi vedere in streaming i due incontri sui tuoi dispositivi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Milan-Juventus. Per la Vecchia Signora, il problema più grande da affrontare è l’assenza forzata di Vlahovic, infortunatosi in nazionale.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Yildiz.

Il pronostico è dalla parte dei rossoneri. Per quanto riguarda l’altro big match, i bookmaker vedono favoriti gli azzzurri. Ecco come dovrebbe iniziare l’incontro.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku;

Roma (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Soulé, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk.

Ricapitolando: l’offerta per il Black Friday ti permette di attivare l’abbonamento Standard a DAZN al prezzo di soli 14,90 euro per i promo 3 mesi. È il piano che include tutte le partite della Serie A, 10 su 10 in ogni giornata di campionato. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.