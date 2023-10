Milan-Juventus: il primo verdetto della Serie A

Oltre a essere per definizione un big match, Milan-Juventus nella giornata 9 della Serie A (in esclusiva streaming su DAZN) è l’incontro a cui guardare per un primo verdetto sul campionato, ormai quasi giunto a un quarto del calendario. Le due rivali storiche puntano alla parte alta della classifica e, scaramanzia a parte, allo scudetto, pur avendo iniziato la stagione con ambizioni e prospettive differenti.

Perché Milan-Juventus è già importante per il campionato

I rossoneri sono impegnati in un derby lungo un anno che li vede sfidare i cugini nerazzurri, con l’obiettivo di cucirsi la seconda stella sul petto: entrambe le squadre sono ferme a quota 19. In palio non c’è solo la cifra tonda, ma l’orgoglio dell’aver raggiunto per primi il traguardo, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio nostrano. Concorrenti permettendo, si intende. E chissà che il destino non riservi un altro incrocio tutto milanese nel tabellone della Champions League, come avvenuto nella semifinale dell’ultima edizione.

I bianconeri, invece, hanno a disposizione la proverbiale settimana ideale per preparare ogni incontro di questa stagione, esclusi dalle competizioni europee e con la sola Coppa Italia a vederli impegnati al di fuori della Serie A. L’infermeria piuttosto affollata e gli stop forzati che hanno colpito Pogba e Fagioli, entrambi bloccati da ragioni extra-campo, costituiscono un bel grattacapo per mister Allegri, che guarda alla parentesi invernale del calciomercato per puntellare un centrocampo che, avendo perso due delle sue colonne portanti, inizia a scricchiolare in modo preoccupante.

Il primo verdetto della Serie A

Il Milan guida la classifica del campionato con 21 punti, seguito dall’Inter a 19 e subito dopo dall’inedita accoppiata formata da Juventus e Fiorentina a 17. In caso di vittoria, per i rossoneri inizierebbe una piccola fuga verso il titolo di Campioni d’Inverno, un primo verdetto. Se a uscire a testa alta dalla sfida di San Siro saranno invece gli ospiti, si delineerà una situazione ben diversa, di equilibrio quasi perfetto. Un eventuale pareggio lascerebbe sostanzialmente invariato lo scenario attuale.

La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN, con fischio d’inizio domenica 22 ottobre alle ore 20:45. In questi giorni, la piattaforma propone un’offerta speciale: l’abbonamento al piano STANDARD a 19,90 euro per tre mesi, meno della metà rispetto a quello di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.