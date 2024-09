Come vedere Milan-Lecce in streaming dall'Italia e dall'estero

La giornata 6 della Serie A si apre con Milan-Lecce, anticipo che si gioca questa sera, venerdì 27 settembre. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 24:45, nella cornice sempre suggestiva dello stadio San Siro. Puoi vedere la partita in streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero, non rinunciare alla telecronaca in italiano grazie alla rete globale di NordVPN (guarda la promozione).

Milan-Lecce: guarda in streaming la partita di Serie A

Sulla sponda rossonera, mister Fonseca sembra aver scacciato lo spauracchio di un esonero lampo con la vittoria nella stracittadina, portando la squadra al settimo posto in classifica con 7 punti, gli stessi dei cugini nerazzurri. I giallorossi, invece, sono invischiati alle porte della zona retrocessione, diciassettesimi a 5 punti (come Parma, Como e Genoa).

Per vedere in streaming la partita Milan-Lecce hai a disposizione diverse opzioni. È tra quelle trasmesse in co-esclusiva da DAZN, dunque accessibili anche con l’abbonamento Goal Pass da soli 13,99 euro al mese. La telecronaca è di Riccardo Mancini, il commento tecnico è stato affidato a Massimo Gobbi.

Sono queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham;

Lecce (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Morente, Pierret, Coulibaly, Banda; Rebic, Krstovic.

Considerando il fattore campo e le diverse aspettative per la stagione, i rossoneri sono chiaramente favoriti dal pronostico. Anche l’entusiasmo per la vittoria nel derby dei giorni scorsi potrebbe essere un fattore.

Come vedere il match se ti trovi all’estero

Ti trovi lontano dall’Italia? Ecco come vedere la partita in streaming dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardare il match;

seleziona un server italiano tra quelli disponibili e attiva la connessione, otterrai così un indirizzo IP localizzato per navigare come se ti trovassi nel nostro paese;

Goditi la partita in streaming.