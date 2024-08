Milan -Torino in streaming dall'estero: come vedere la partita

Milan – Torino segna il ritorno in campo della Serie A, con la partenza della stagione 2024/2025. Il match è in programma oggi, 17 agosto, a partire dalle 20:45. Come per tutte le altre partite di Serie A, per guardare Milan – Torino in diretta streaming è sufficiente attivare una delle offerte DAZN, scegliendo tra il piano Standard e il piano Plus. Su DAZN, infatti, saranno visibili tutte le partite della nuova stagione di Serie A che parte questo week end.

Per vedere Milan – Torino in streaming dall’estero e con commento in italiano, oltre ad attivare DAZN, è necessario utilizzare una VPN, in modo da ottenere un indirizzo IP italiano, collegandosi a un server VPN situato in Italia, ed evitando così i blocchi geografici previsti per chi prova ad accedere a una piattaforma di streaming dall’estero.

La VPN da utilizzare è NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato. Il servizio in questione è ora attivabile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di accesso illimitato alla rete VPN. Per tutti i nuovi clienti che attivano NordVPN, inoltre, c’è una garanzia di rimborso integrale esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. L’offerta è disponibile tramite il sito di NordVPN.

Milan – Torino in diretta streaming dall’estero: la procedura

Ecco la procedura passo passo per guardare Milan – Torino in diretta streaming dall’estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN , in modo da poter ottenere un indirizzo IP italiano

come , in modo da poter ottenere un indirizzo IP italiano accedere alla VPN attivata e selezionare un server in Italia per avviare poi il collegamento VPN

per avviare poi il collegamento VPN accedere a DAZN e attivare il piano Standard o il piano Plus

avviare la diretta streaming del match tramite DAZN

Per attivare NordVPN è sufficiente seguire il link qui di sotto. La VPN costa 3,09 euro al mese optando per il piano da 24 mesi + 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi) con 30 giorni di garanzia di rimborso.