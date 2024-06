Il miliardario giapponese annulla il viaggio con il razzo di SpaceX

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato la cancellazione del suo ambizioso progetto di effettuare un viaggio circumlunare a bordo del razzo Starship di SpaceX. La decisione, sofferta ma inevitabile, è stata presa a causa dei continui ritardi nella realizzazione della missione.

Un progetto ambizioso rimandato più volte

Originariamente programmato per l’anno scorso, il viaggio di Maezawa aveva suscitato grande entusiasmo e aspettative nel settore spaziale e oltre. Tuttavia, le numerose difficoltà tecniche e logistiche hanno reso sempre più improbabile il rispetto delle tempistiche previste. La mancanza di certezze sul programma a breve termine ha spinto Maezawa a prendere la dolorosa decisione di cancellare il progetto, come dichiarato dal suo team di dearMoon.

Nel 2018, Maezawa aveva firmato un accordo con SpaceX per diventare il primo passeggero privato a volare intorno alla Luna, insieme a un gruppo selezionato di sei-otto artisti. L’obiettivo era quello di realizzare il primo viaggio circumlunare civile al mondo, a bordo del rivoluzionario veicolo spaziale Starship di SpaceX.

Tra i potenziali partecipanti figuravano nomi di spicco come il DJ americano Steve Aoki, la star del K-Pop T.O.P. e l’attore indiano Dev Joshi, che avrebbero avuto l’opportunità unica di vivere un’esperienza straordinaria e di trarre ispirazione per le loro opere future.

La decisione di cancellare il progetto

Nonostante l’entusiasmo iniziale e la determinazione di Maezawa, i continui ritardi nella realizzazione del progetto hanno reso sempre più difficile mantenere l’impegno verso i membri dell’equipaggio. La prospettiva di un’attesa indefinita ha spinto il miliardario giapponese a prendere la sofferta decisione di cancellare il viaggio circumlunare. Una scelta dettata dalla volontà di non far aspettare ulteriormente i partecipanti e di non alimentare false speranze.

Sebbene il progetto con SpaceX sia stato cancellato, Yusaku Maezawa non è estraneo alle avventure spaziali. Nel 2021, infatti, ha avuto l’opportunità di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un razzo russo Soyuz, dove ha trascorso 12 giorni in orbita. Un’esperienza straordinaria che ha dimostrato la sua passione per l’esplorazione spaziale e il suo desiderio di spingersi oltre i confini della Terra.