Minacce informatiche del 2022: previsioni di Kaspersky

I ricercatori di Kaspersky hanno annunciato le loro previsioni sulle minacce informatiche per il 2022. Secondo la software house russa ci sarà un aumento dei cosiddetti APT (Advanced Persistent Threat), dei bootkit e degli attacchi contro i dispositivi mobile.

Attacchi informatici: previsione per il 2022

Dopo aver studiato i trend rilevati nel 2021 dal Kaspersky Global Research and Analysis Team (GReAT), i ricercatori hanno previsto l'arrivo di nuovi attacchi APT, in particolare quelli effettuati con tool commerciali, come il noto spyware Pegasus di NSO Group. Questi software consentono di raccogliere un'enorme mole di dati e sono difficili da rilevare. Essendo quindi un business redditizio, Kaspersky ritiene che aumenterà il numero delle aziende in grado di offrire simili strumenti di sorveglianza.

Il cyberspionaggio verrà favorito anche dalle crescenti tensioni geopolitiche in diverse parti del mondo, soprattutto in Africa. Molti attacchi sono stati eseguiti da cybercriminali finanziati dai governi, quindi questo trend continuerà anche nel 2022. Kaspersky prevede inoltre un incremento degli attacchi contro le infrastrutture cloud e i servizi correlati, le catene di approvvigionamento e i dispositivi mobile, in particolare quelli con iOS.

Come osservato nel corso dell'anno, anche nel 2022 i cybercriminali cercheranno di accedere alle reti aziendali, sfruttando il “punto debole", ovvero i computer che i dipendenti usano per lo smart working. Attraverso attacchi brute-force o tecniche di ingegneria sociale riusciranno ad ottenere le credenziali di login per l'accesso ai server.

Infine ci sarà il “grande ritorno" dei bootkit. Vista la popolarità del Secure Boot (uno dei requisiti di Windows 11), i cybercriminali troveranno nuovi exploit per aggirare questa funzionalità di sicurezza.

