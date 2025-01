Mini PC a soli 129€: è BMAX MaxMini B1 Pro, attiva il coupon

BMAX MaxMini B1 Pro al prezzo finale di soli 119 euro è l’affare del giorno in ambito Mini PC. Puoi approfittare dell’offerta su Amazon, per metterlo sulla tua scrivania con una spesa davvero ridotta all’osso, inferiore rispetto a quella richiesta per uno smartphone economico. Le sue caratteristiche, che elenchiamo di seguito, lo rendono adatto anche alla produttività di base: dall’elaborazione dei documenti alla posta elettronica. Non devi far altro che attivare il coupon proposto dall’e-commerce.

Mini PC: l’affare è BMAX MaxMini B1 Pro

All’interno del suo case piccolo e leggero (12x12x2,2 centimetri, 220 grammi) trovano posto il processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 500, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, i moduli per la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Le porte di connessione sono Ethernet, HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K, USB Type-A e jack audio. Per quanto riguarda il software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto e mettilo nel carrello per acquistare BMAX MaxMini B1 Pro al prezzo stracciato di soli 119 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

La confezione del Mini PC include l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale e la staffa VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor. È venduto dallo store ufficiale italiano del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini adesso.