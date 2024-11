Mini PC (16GB DDR5+SSD 512GB) a 189 euro con questo coupon Amazon

Torniamo a occuparci di Mini PC segnalandoti l’ottimo sconto su questo piccolo desktop con 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB. Applicando la casella del coupon sconto che trovi in pagina, proprio sotto al prezzo del prodotto, potrai pagarlo infatti soltanto 189 euro invece di 239, con spedizione Prime e consegna immediata.

Mini PC ACEMAGICIAN in sconto: la scheda tecnica

Questo Mini PC rappresenta una soluzione compatta e potente per te che sei alla ricerca di un computer desktop versatile senza rinunciare alle prestazioni e che ti permette di avere una postazione minimal e, al contempo, di poter spostare questo Mini PC come vuoi e quando vuoi portandolo persino in borsa.

La scheda tecnica comprende:

Processore Intel Alder Lake-N100 di 12esima generazione con tecnologia a 7nm e frequenza turbo fino a 3,4GHz

di 12esima generazione con tecnologia a 7nm e frequenza turbo fino a 3,4GHz Scheda grafica integrata Intel UHD

16GB di memoria RAM LPDDR5

SSD SATA da 512GB

2 porte Ethernet

3 porte HDMI con supporto al triplo monitor

con supporto al triplo monitor Supporto WiFi 5 e Bluetooth 4.2

e 3 porte USB 3.0

Sistema operativo Windows 11 Pro Preinstallato

A soli 189 euro, attivando la casella del coupon sconto presente in pagina, potrai portarti a casa quindi un Mini PC potente e versatile, adatto per lavoro, studio e intrattenimento sia a casa che in ufficio.