Mini PC a 199€ con Intel, 16/512GB e Windows 11: ACEMAGIC V1

Il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft, è solo uno dei punti di forza che può vantare ACEMAGIC V1: il forte sconto di oggi su Amazon rende il Mini PC un vero affare da mettere sulla scrivania. Devi solo attivare il coupon dedicato per acquistarlo al prezzo stracciato di 199 euro.

L’offerta su ACEMAGIC V1: il Mini PC per la tua scrivania

Sul fronte delle specifiche tecniche troviamo il processore Intel N97 affiancato dal chip grafico Intel UHD, da 16 GB di RAM DDR4 e da un’SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB con slot SATA). C’è potenza di calcolo a sufficienza per gestire la produttività quotidiana e non solo. Per la connettività ci sono poi i moduli connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 oltre alla porta Ethernet. Completano la dotazione due USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e il jack audio, senza dimenticare le uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella descrizione completa.

Sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA. Tutto questo al prezzo di soli 199 euro, grazie all’offerta di oggi: approfittane attivando il coupon. È spedito da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito.

Non è tutto: se decidi di acquistarne due, con il codice promozionale 37ULNT5C ottieni un ulteriore sconto del 5% sulla spesa totale. È un regalo di Natale da mettere sotto l’albero? Potrai eventualmente restituirlo chiedendo il rimborso completo entro il 15 gennaio 2025.