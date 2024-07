79€ per questo Mini PC: cogli al volo l'AFFARE

Piccolo, ma estremamente versatile: acquista Teclast N10 al prezzo stracciato di soli 79 euro e metti sulla tua scrivania (o in salotto, collegato alla TV) il Mini PC perfetto per gestire la produttività di base quotidiana (documenti, email ecc.), le sessioni di studio, quelle di navigazione e lo streaming nel tempo libero. Passiamo in rassegna quelli che sono i puoi punti di forza più importanti.

Le specifiche tecniche di Teclast N10: il Mini PC

Il comparto hardware ha specifiche tecniche in grado di assicurare una potenza di calcolo più che sufficiente per le operazioni più comuni. Ecco quelle principali, per conoscere tutte le altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

CPU Intel Celeron N4000 e GPU Intel UHD;

6 GB di RAM DDR4 e SSD da 128 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ed Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, slot microSD e jack audio;

uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Vale la pena sottolineare che si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: approfitta subito della promozione e acquista il Mini PC di Teclast (modello N10) al prezzo finale di soli 79 euro. Chi lo ha già fatto, ha assegnato un voto medio superiore a 4/5 su 5 nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente di gestire la spedizione, attraverso la propria rete logistica. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione 14 giorni dal ricevimento.