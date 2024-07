Cosa puoi comprare con 84€? Questo Mini PC, grazie al coupon

A fronte di una spesa davvero irrisoria, per soli 84 euro oggi puoi acquistare Teclast N10. Il Mini PC, con caratteristiche adatte sia alla produttività di base che alla studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, è protagonista su Amazon con un’offerta di cui puoi approfittare semplicemente attivando il couopon dedicato. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

Teclast N10: il Mini PC, specifiche e caratteristiche

Tra le specifiche tecniche, trovano posto il processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD, 6 GB di RAM DDR4, un’unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB con microSD), i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, le porte USB 3.2 ed Ethernet, le uscite video HDMI e VGA e il jack audio. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla scheda completa.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto e acquistare il Mini PC di Teclast (modello N10) al prezzo finale di soli 84 euro, una spesa davvero contenuta, che ti permette di mettere sulla scrivania vero e proprio un computer racchiuso in un formato compatto. Volendo, lo puoi montare dietro al monitor come si vede nell’immagine di apertura.

Se lo ordini subito, entro domani arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon, attraverso la sua rete logistica, così da assicurare il massimo dell’affidabilità e della puntualità nel trasporto. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai a disposizione 14 giorni.