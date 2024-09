Mini PC a 89€: CPU Intel e sistema operativo Windows (sconto)

Compatto e dallo stile minimalista, il Mini PC di UXX è in sconto a soli 89 euro su Amazon. Ha in dotazione caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, ma non solo, anche la navigazione e la riproduzione dei contenuti in streaming. Scegli tra le colorazioni Gray, Silver e Brown quella che preferisci, ordinalo e ricevilo direttamente a casa già entro domani. In regalo c’è anche un mouse wireless.

Le specifiche del Mini PC di UXX

Il sistema operativo è Windows con ricezione degli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Di seguito le specifiche tecniche integrate, per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics;

6 GB di RAM;

64 GB di memoria interna eMMC;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet;

tre porte USB 3.0 Type-A, lettore microSD e jack audio;

uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Al prezzi finale di soli 89 euro (invece di 159 euro come da listino sull’e-commerce), il Mini PC di UXX è un ottimo affare, da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. Se effettui l’ordine in questo momento, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita affidata alla rete logistica di Amazon.

Come anticipato in apertura, puoi scegliere fra tre colorazioni quella che preferisci: oni Gray, Silver e Brown, la spesa non cambia. Nella confezione sono inclusi il manuale utente, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un mouse senza fili, il cavo HDMI e l’adattatore per l’alimentazione.