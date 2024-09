Mini PC (8GB+128GB) a 131 euro col doppio sconto Amazon

Un Mini PC adatto a molteplici scopi, dal semplice PC casalingo o al computer da ufficio, è protagonista di una doppia offerta molto interessante su Amazon. Oltre allo sconto che trovi in pagina, infatti, puoi applicare un coupon che ti permette di pagarlo soltanto 131,64 euro rispetto al prezzo mediano di 189. Hai anche la spedizione Prime con consegna immediata.

Mini PC Beelink Mini S: ideale per casa o ufficio

Il Beelink Mini S si presenta con un processore Intel di 11a generazione Jasper Lake N5095: la soluzione perfetta inserita in un PC compatto per l’ufficio, la navigazione sul web e persino per attività di editing leggero come foto e video.

Il processore è affiancato da 8GB di RAM DDR4 e una SSD da 128GB per darti una buona velocità di esecuzione per multitasking e spazio a sufficienza per i tuoi file: in ogni caso, se dovessi averne bisogno di più, puoi sempre espandere fino a 2TB con una SSD M2 SATA3 o aggiungere un più tradizionale HDD da 2,5 pollici.

Le varie porte a disposizione includono una doppia HDMI che supporta schermi in 4K, così che tu possa collegare il sistema ad una configurazione multimonitor. Per il resto, hai anche ben 4 porte USB 3.0, 2 HDMI, LAN RJ45 e jack audio, coprendo tutte le esigenze per lavoro e intrattenimento. La connessione senza filo è garantita dal WiFi5 e dal bluetooth 4.0.

Una piccola macchina compatta per casa o ufficio: Beelink Mini S è un ottimo mini PC che può essere tuo a 131,64 euro invece di 189. Applica il coupon sconto su Amazon.