Mini PC 8K speciale: SCONTO 320€ su ACEMAGIC TANK 03

Basterebbe citare la scheda video RTX 3060 in dotazione per capire cosa rende speciale ACEMAGIC TANK 03: oggi in sconto di 320 euro su Amazon, il Mini PC si distingue dal resto della categoria per il suo design e per caratteristiche da top di gamma assoluto. Vediamo quali sono i punti di forza, segnalando che per approfittare dell’offerta in corso è sufficiente attivare il coupon dedicato.

ACEMAGIC TANK 03: l’offerta sul Mini PC unico

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Le sue specifiche tecniche lo rendono adatto anche al gaming, alla produttività più spinta e all’elaborazione dei contenuti multimediali. Di seguito quelle più importanti, rimandiamo alla pagina dedicata per altri dettagli.

CPU Intel Core i7-12700H;

GPU RTX 3060 con 12 GB di memoria dedicata e supporto al ray tracing;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD NVMe da 1 TB (espandibile fino a 4 TB);

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless;

porte USB Type-A e USB-C con Thunderbolt 4, lettore SD, uscite video HDMI e DisplayPort (è possibile collegare fino a quattro monitor con risoluzione massima 8K), jack audio e due slot Ethernet.

Il tutto è contenuto in un case dal design unico con sistema di illuminazione RGB e ventole per una dissipazione efficace. Devi solo attivare il coupon e ACEMAGIC TANK 03 sarà sulla tua scrivania entro pochi giorni.

Il prezzo finale è 1.139 euro. Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando al consegna gratuita a domicilio. Attenzione: le unità rimaste in promozione sono poche, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora per non dover fare i conti con un sold out.