Mini PC a 99€ con CPU Intel e 4K: è Beelink T5 (coupon sconto)

Amazon sta proponendo un coupon sconto da attivare in un click (o in un tap su smartphone) che porta Beelink T5 al suo prezzo minimo storico. Tra i punti di forza del Mini PC c’è il suo design estremamente compatto, con dimensioni pari a soli 10,6×10,6×1,8 centimetri, nonché ottimizzato per una dissipazione efficace del calore. Diamo uno sguardo alle altre sue peculiarità, per capire se è adatto a soddisfare le tue esigenze.

Beelink T5: il Mini PC è in sconto a soli 99 euro

Elenchiamo di seguito le specifiche più importanti tra quelle incluse nella scheda tecnica. Si tratta di caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività di base, alla navigazione online e all’intrattenimento nel tempo libero (streaming e così via). Eccole.

Processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

tre porte USB 3.0 Type-A, slot Ethernet e jack audio;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Lo puoi ordinare subito per riceverlo direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon. Si tratta di un regalo di Natale da mettere sotto l’albero? Nessun problema: per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio.

Non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare lo sconto e poterlo così acquistare al prezzo finale di soli 99 euro. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI per il collegamento al monitor e il manuale utente.