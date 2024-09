Mini PC a soli 89,99 euro: occasionissima Amazon in sconto (-44%)

Un Mini PC ideale come muletto, o adatto al lavoro da ufficio o per lo studio, è in offerta su Amazon con uno sconto importante del 44% che ti permette di pagarlo soltanto 89,99 euro invece di 159,99. Il prezzo include anche la spedizione Prime e la consegna in un giorno.

Mini PC a meno di 90 euro: la scheda tecnica

Questo Mini PC, dalle dimensioni ultra compatte e dal peso inferiore al mezzo chilo, è alimentato dal processore Intel Celeron N3350, affiancato da 64GB di archiviazione eMMC integrata espandibile fino a 2TB tramite SSD M.2 Sata.

Dotato di connettività Bluetooth 4.2 e WiFi Dual Band ti permette di collegarti facilmente ai tuoi dispositivi senza fili e alla rete domestica o da ufficio. Per una connessione ancora più veloce puoi sfruttare invece la porta LAN 1000Mbps, presente insieme a USB 3.0, HDMI 2.0 e VGA con cui potrai collegare facilmente monitor esterni per una visualizzazione su doppio schermo, ideale per il multitasking.

Con Windows 10 preinstallato, è subito pronto all’uso ed è perfetto per le attività quotidiane di lavoro o di studio. Una soluzione compatta, efficiente e versatile che può essere tua ad un prezzo imperdibile: acquistalo a soli 89,99 euro con il 44% di sconto.