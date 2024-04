Mini PC, l'affare: -50% su NiPoGi GK3 Plus (Intel, 16/512GB)

Ti basta attivare il coupon su Amazon per tagliare in due il prezzo di NiPoGi GK3 Plus. In questo momento, il Mini PC è acquistabile a metà prezzo, con una spesa che ha raggiunto il suo minimo storico. Le caratteristiche lo rendono perfetto per la produttività quotidiana alla scrivania dell’ufficio o a casa in smart working, ma non solo, anche per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero.

NiPoGi GK3 Plus: sconto 50% sul Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel N97 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 NVMe da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, due uscite video HDMI e una VGA con supporto al collegamento simultaneo di tre monitor con risoluzione massima 4K, due porte USB 3.0 e due USB 2.0. Per tutti gli altri dettagli, visita la pagina dedicata sull’e-commerce.

Al prezzo finale di 209 euro, NiPoGi GK3 Plus è il dispositivo giusto da mettere sulla scrivania, grazie allo sconto del 50% che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Inoltre, se hai intenzione di acquistarne due, applicando il codice 7HG9UY6A che trovi nella scheda del prodotto puoi ottenere un ulteriore -5%,

Chi decide di effettuare subito l’ordine può contare sulla spedizione gratuita gestita da Amazon e sulla consegna a domicilio prevista già entro domani. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, un supporto VESA per il montaggio (opzionale) del Mini PC dietro lo schermo, il manuale utente e un cavo HDMI.