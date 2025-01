Mini PC con AI: il COUPON SCONTO per GEEKOM AX8 Pro

Su Amazon trovi oggi il coupon da attivare per tagliare il prezzo di GEEKOM AX8 Pro. È uno dei primi Mini PC a offrire il supporto nativo per l’intelligenza artificiale, grazie alla presenza di una Neural Processing Unit all’interno del processore AMD Ryzen 7 8745HS di ultima generazione. Non lasciarti sfuggire lo sconto e mettilo sulla tua scrivania.

Mini PC: l’offerta di Amazon su GEEKOM AX8 Pro

Le specifiche tecniche sono da top di gamma, in grado di assicurare un’enorme potenza di calcolo, mettendola al servizio della produttività e non solo. Inoltre, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Elenchiamo di seguito le caratteristiche più importanti tra quelle integrate, scopri di più nella descrizione completa.

Processore AMD Ryzen 7 8745HS con NPU e chip grafico Radeon 780M;

32 GB di RAM DDR5;

SSD PCIe Gen 4 da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

due porte USB-C (3.2 e 4), quattro USB-A (2.0 e 3.2), jack audio;

due uscite video HDMI 2.0 (gestisce fino a quattro monitor 4K).

Dopo aver attivato il coupon, potrai acquistare GEEKOM AX8 Pro al prezzo finale di soli 548 euro. La disponibilità del Mini PC è immediata, è proposto da un rivenditore autorizzato del marchio e spedito da Amazon.

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.