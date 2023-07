Mini PC AK1PRO: attiva il Coupon 100€ e scopri il super prezzo

Attiva il Coupon 100€ e acquista l’ottimo Mini PC AK1PRO a soli 199 euro, invece di 329 euro. Una doppietta sorprendente visto lo sconto del 9% e l’extra di 100 euro da applicare direttamente sulla pagina dell’artico. Attualmente la disponibilità è immediata, ma presto potrebbe diventare limitata vista la grande richiesta di queste ore. Perciò devi essere velocissimo.

Anche perché, se sei cliente Prime, i vantaggi non si fermano qui. Infatti, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al check out. Non perdere altro tempo se vuoi assicurarti questo dispositivo super potente. Con 16GB di RAM e 512GB di SSD hai il massimo per svolgere al meglio tutte le tue attività.

Mini PC AK1PRO: Windows 11 Pro, 16GB di RAM e Dual Screen Display

Con il MINI PC AK1PRO hai un computer con prestazioni e funzionalità aggiornate e super interessanti. Prima di tutto trovi preinstallato Windows 11 Pro, per essere al passo con i tempi e gestire le app alle ultimissime versioni. Poi hai anche 16GB di RAM che, gestite con il processore di 12a generazione Intel Celeron N5105, garantiscono performance molto interessanti. Infine, hai anche la modalità Dual Screen Display disponibile all’attivazione.

Cosa stai aspettando? Acquista ora AK1PRO a soli 199 euro, invece di 329 euro. Attiva il Coupon 100€ prima di metterlo in carrello. Questa è un’offerta Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.