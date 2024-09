Mini PC da urlo con AMD Ryzen 9, 32GB/1TB e Wi-Fi 7 a -340€

AtomMan G7 Pt è l’ultima creazione di Minisforum, tra i leader dell’ambito Mini PC: oggi in sconto di 340 euro su Amazon, grazie al coupon dedicato da attivare, ha dalla sua un comparto hardware da top di gamma assoluto e un design davvero unico. È perfetto sia per il gaming che per il lavoro e l’intrattenimento nel tempo libero. Vediamo quali sono i punti di forza e cosa rende la promozione in corso un ottimo affare.

AtomMan G7 Pt: le specifiche tecniche del Mini PC

Diamo uno sguardo alla scheda tecnica per scoprire le specifiche integrate da questo mostro di potenza da mettere sulla scrivania. Ecco quelle più importanti.

Processore AMD Ryzen 9 7945HX con architettura Zen 4;

GPU AMD Radeon RX 7600M con 8 GB di memoria GDDR6;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB);

SSD da 1 TB (espandibile fino a 4 TB con slot PCIe 5.0);

tripla uscita video (HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 e USB-C);

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

una gamma completa di porte fisiche.

Molto particolare il design, con pannello RGB a doppia retroilluminazione. Il sistema operativo è Windows 11. Per tutti gli altri dettagli, rimandiamo alla descrizione completa.

Se lo ordini adesso, il Mini PC sarà sulla tua scrivania già entro domani con la consegna gratuita. La vendita è gestita dallo store ufficiale di Minisforum sull’e-commerce, la spedizione è invece curata dalla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.

Non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare lo sconto di 340 euro sul listino e acquistare AtomMan G7 Pt al prezzo finale di 1.349 euro.