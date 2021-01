Un Mini PC diverso dagli altri, nel form factor e nelle caratteristiche: ASUS PN50 oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 17% sul prezzo di listino. Un’offerta da tenere in considerazione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questa categoria con ampie possibilità di personalizzazione anche in termini di comparto hardware.

ASUS PN50: Mini PC barebone in offerta a -17%

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 4300U, GPU integrata AMD, RAM non installata (massimo 64 GB), unità di storage non installata (compatibile con HDD e SSD), porte USB 3.1 (Type-A e Type-C), uscita video HDMI 2.0 e DisplayPort, WiFi, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3,5 mm. Tutto questo con dimensioni pari a 11,5×4,9×11,5 centimetri e un peso che si attesta a 700 grammi.

Trattandosi di una configurazione di tipo barebone, il sistema operativo non è incluso (compatibilità garantita con Windows 10). L’offerta di oggi proposta da Amazon permette di acquistare il Mini PC ASUS PN50 (modello 90MR00E1-M00150) al prezzo di 322,99 euro invece di 388,40 euro come da listino. La disponibilità è immediata e il prodotto viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.