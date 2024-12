Mini PC: Beelink SER5 PRO è IMPERDIBILE con questo sconto

L’offerta a tempo disponibile in questo momento su Amazon propone Beelink SER5 PRO al suo prezzo minimo storico. Si tratta del Mini PC capace di raccogliere un voto medio pari a 4,7/5 nelle recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce, grazie al suo connubio tra design e prestazioni. Perfetto per la produttività, ma non solo, è in forte sconto e lo puoi mettere sulla tua scrivania approfittando di un forte risparmio rispetto al listino.

Beelink SER5 PRO è il Mini PC giusto: l’offerta

Dal punto di vista delle specifiche tecniche può contare sul potente processore AMD Ryzen 7 PRO 5850U con GPU integrata AMD Radeon Graphics 8, affiancato da 16 GB di RAM DDR 4 e da un’unità SSD PCIe da 500 GB di tipo M.2, espandibile fino a 2 TB. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet oltre a una gamma completa di porte fisiche posizionate sul case dalle dimensioni compatte. Supporta il collegamento a tre monitor in contemporanea grazie alle uscite HDMI, DisplayPort e USB-C. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata alla promozione.

Non c’è bisogno di coupon: il forte sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare Beelink SER5 PRO al prezzo minimo storico di soli 319 euro, con un risparmio di 100 euro rispetto al listino ufficiale. Nella confezione sono inclusi l’adattatore di alimentazione, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.

Se lo compri adesso, il Mini PC arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro.