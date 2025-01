Mini PC con 12GB di RAM DDR5 e SSD 256GB in sconto LAMPO su Amazon

Il Mini PC del marchio NiPoGi protagonista di questa offerta lampo è un’ottima soluzione per avere un computer desktop compatto e performante adatto sia per il lavoro che per uno studio personale. Puoi acquistarlo a soli 149 euro: al checkout è inoltre disponibile l’opzione per il pagamento a rate.

Mini PC in offerta: ha anche il supporto VESA

Al Mini PC in questione non manca nulla: il processore è un Intel Alder Lake N100 di 12esima generazione con 4 core e frequenza fino a 3,4GHz affiancato da 12GB di memoria LPDDR5 a 4800MHz e una SSD M.2 da 256GB espandibile fino a 2TB.

Dalle dimensioni compatte che lo rendono trasportabile e facilmente posizionabile ovunque, supporta connessioni WiFi e Bluetooth e con la porta Ethernet Gigabit RJ45 hai anche l’opportunità di avere una connessione adatta alle tue esigenze.

Il supporto per due schermi 4K@60Hz grazie alle due porte HDMI rende questo dispositivo perfetto per multitasking, editing video o per una postazione multischermo: e con il supporto VESA puoi persino montarlo dietro al monitor, così da avere una postazione davvero minimal.

Compatto, potente e con sistema operativo Windows 11: è una soluzione pratica e conveniente, ideale a diversi scopi. Acquista adesso il Mini PC a soli 149 euro.