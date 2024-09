Mini PC con 16GB di RAM e SSD 512GB a 149 euro grazie ad un coupon Amazon

Un Mini PC adatto a numerosi scopi, perfetto da posizionare sia a casa che in ufficio e dar vita ad una postazione minimal ed efficace: è l’identikit di Blackview MP80 che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 149,99 euro invece di 189,99. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina, subito sotto al prezzo completo.

Mini PC Blackview MP80: un Mini PC compatto, potente e versatile

Il Mini Pc è equipaggiato con un processore Intel N5095 con una frequenza massima di 2,9GHz che lo rende capace di facilmente tutte le attività quotidiane, dalla navigazione web al multitasking. Merito anche della dotazione di 16GB di RAM LPDDR4 che garantisce velocità, efficienza e riduzione del consumo energetico, a cui si affianca una SSD M2 da 512GB con tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno.

Strepitosa la dotazione di porte: sono ben 11 e includono 3 USB 3.0, 3 HDMI per supportare la visualizzazione su tre schermi contemporaneamente, 2 porte Ethernet Gigabit e altre connessioni utili per cuffie, microfono e alimentazione. Per approfondire, il supporto per schermi tripli in 4K a 60Hz ti offre una qualità visiva incredibile, con colori nitidi e dettagli vividi, ideale per il lavoro multimonitor.

Con connettività WiFi e Bluetooth, un sistema di raffreddamento efficiente che lo rende incredibilmente silenzioso, è una scelta ideale se vuoi avere un Mini PC compatto, ma potente, capace di accompagnarti in ogni esigenza. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 149,99 euro.