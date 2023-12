Mini PC con 16GB RAM DDR5 e SSD 512GB in MEGA SCONTO (-55%)

Questo Mini PC è pronto a stupirti. Dotato di processore Intel, 16GB di RAM LPDDR5 e SSD M.2 da 512GB è un mostro di velocità e prestazioni contenuto in una piccola ed elegante scatoletta. Il prezzo? Applica il coupon sconto e il codice promozionale che trovi in pagina e potrai pagarlo a soli 188,99 euro invece di 419,99. Da non credere, vero?

Mini PC Blackview in super offerta: la scheda tecnica

Con il processore Intel-N5095 (4C/4T, cache L3 da 4 MB, frequenza massima fino a 2,9 GHz), il Blackview MP80 Mini PC offre prestazioni straordinarie per navigare su Internet, gestire l’home office, elaborare foto e molto altro ancora. Che tu stia lavorando, studiando o semplicemente divertendoti, l’MP80 è la scelta ideale.

Immagina di avere 16GB di RAM LPDDR5 e uno spazioso SSD M.2 da 512GB a tua disposizione. Grazie alla RAM ad alta frequenza e all’ampio spazio di archiviazione, sarai pronto per affrontare ogni sfida, dal multitasking alle attività più esigenti.

Il design tascabile, ma potente, rende il Blackview MP80 la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza. Con connessioni versatili, 11 porte ben organizzate e la staffa VESA inclusa, questo mini PC si integra facilmente nel tuo ambiente, offrendoti flessibilità e comodità.

Il sistema di raffreddamento efficiente e il supporto WiFi dual band assicurano prestazioni stabili e silenziose.

Non perdere l’opportunità di possedere il Mini PC Blackview MP80 a un prezzo imbattibile. Acquista ora su Amazon e scopri una nuova dimensione di potenza e versatilità.

