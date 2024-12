Mini PC con chip Intel e supporto doppio schermo in DOPPIO SCONTO su Amazon

La doppia offerta sul Mini PC che stiamo per segnalarti è molto interessante se hai bisogno di un desktop compatto perfetto per attività come lavoro da ufficio, studio e intrattenimento audiovisivo. Allo sconto già disponibile, infatti, puoi spuntare l’apposita casella per riceverne uno ulteriore e pagarlo così soltanto 139 euro invece di 189. E la scheda tecnica è davvero interessante.

Mini PC Beelink Mini S12: adatto a tutto, ecco la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è perfetto per le esigenze quotidiane e ti soddisfa con un formato compatto senza rinunciare alle performance. Le riassumiamo in questa scheda:

Processore Intel Alder Lake-N95 con 4 core e turbo fino a 3,4GHz

con 4 core e turbo fino a 3,4GHz 8GB di RAM DDR4

256GB di SSD M.2 espandibile fino a 2TB

espandibile fino a 2TB Doppia uscita HDMI per collegare due schermi contemporaneamente

per collegare due schermi contemporaneamente Connettività WiFi 5, LAN Gigabit e Bluetooth 5.0

Assortimento di porte USB per il collegamento dei dispositivi

per il collegamento dei dispositivi Sistema operativo Windows 11 Pro

A completare il quadro abbiamo una ventola silenziosa che si combina con il design compatto per assicurarti di poterlo utilizzare senza che rechi disturbo: e naturalmente con un notevole risparmio di spazio sulla scrivania, se consideri che nella confezione troverai una staffa per sistemarlo dietro al monitor o su una parete.

Un Mini PC perfetto per ufficio, casa o studio personale: applica il coupon sconto in pagina e pagalo soltanto 139 euro.