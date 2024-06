Mini PC con Intel, 6GB di RAM e SSD 128GB a meno di 90 euro su Amazon

Spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina su Amazon puoi fare un vero affare su questo Mini PC del marchio Teclast pagandolo soltanto 89,99 euro. Una soluzione economica ideale per costruire una postazione da studio o da lavoro minimal, veloce e anche facilmente trasportabile.

Mini PC Teclast N10: la scheda tecnica

Il Mini PC si presenta con dimensioni ultra compatte di 119 mm x 119 mm x 24 mm e un peso di soli 198 g: volendo potresti trasportarlo anche in una borsa se non addirittura in una tasca abbastanza spaziosa.

Può soddisfare diversi scenari di utilizzo grazie alla sua compattezza e versatilità data anche da una connettività multifunzionale con porte HDMI e VGA che supportano fino a due schermi contemporaneamente e tre porte USB3.2 GEN1 (5Gbps) che assicurano alte prestazioni di connessione.

La scheda tecnica include un processore Intel Celeron N4000, con frequenze variabili da 1,1 GHz a 2,6 GHz, e 6GB di memoria RAM DDR4. Il disco eMMC integrato da 128GB è comunque espandibile con SSD M.2 SATA.

Una perfetta combinazione tra portabilità, connettività avanzata e prestazioni versatili: spunta il coupon sconto e acquistalo a soli 89,99 euro.