Mini PC e coupon Amazon: solo 99€ per N10 con CPU Intel

Metti sulla scrivania il Mini PC al prezzo di soli 99 euro: è Teclast N10. Per approfittare dell’offerta su Amazon non devi far altro che attivare il coupon disponibile in questo momento, così da sbloccare lo sconto. Le caratteristiche in dotazione lo rendono perfetto per navigare e per la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming, ma anche per la produttività di base

Mini PC: specifiche e caratteristiche di Teclast N10

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, nel suo design compatto trovano posto il processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD, affiancato da 6 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 128 GB (espandibile) per l’archiviazione, i moduli per la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, lo slot Ethernet, tre porte USB 3.2 Type-A, il lettore per schede microSD e il jack audio e le uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con al consegna gratuita. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio 2025.

In conclusione, ricapitolando: devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto e acquistare il Mini PC del marchio Teclast (modello N10) al prezzo stracciato di 99 euro. Attenzione, solo fino all’esaurimento delle unità in promozione. Se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e metterlo nel carrello prima del sold out.