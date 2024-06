Mini PC Fujitsu (CPU Intel Core, Windows) a 105€: l'offerta

Fujitsu Esprimo Q920 è la scelta più conveniente di oggi per chi cerca un Mini PC da mettere sulla scrivania, volendo affidarsi a un brand tra i più longevi della categoria. Ha tutto ciò che serve per la produttività di base, ma non solo, anche per lo studio e per il tempo libero. Se sei interessato, lo trovi in sconto al prezzo di soli 105 euro, grazie a un’offerta su Amazon disponibile fino all’esaurimento delle unità.

Fujitsu Esprimo Q920: il Mini PC è in sconto

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti rilasciati. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo case dalle dimensioni compatte, rimandando alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Processore Intel Core i5-4590T con GPU ‎Intel HD Graphics 4600;

8 GB di RAM DDR4;

SSD da 240 GB;

porte USB, slot Ethernet, uscita video DisplayPort e jack audio.

È un prodotto ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, coperto dalla garanzia di un anno come previsto dal programma Amazon Renewed. Grazie allo sconto applicato in automatico, oggi puoi acquistare il Mini PC di Fujitsu (modello Esprimo Q920) al prezzo finale di soli 105 euro. Include la connettività Wi-Fi grazie all’accessorio fornito in dotazione.

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla spedizione gratuita, con la consegna a domicilio prevista in pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento (fino all’esaurimento delle unità in promozione). Diventerà il tuo alleato sulla scrivania per la produttività quotidiana, lo studio, la navigazione online o l’intrattenimento nel tempo libero.