Mini PC GMKtec con Intel e W11: a questo prezzo è IMPERDIBILE

Ti basta un click (o un tap sullo smartphone) per attivare il coupon sconto proposto oggi da Amazon e acquistare GMKtec NucBox G5 a un prezzo stracciato. È il Mini PC con caratteristiche adatte anche al lavoro oltre che allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale. Le dimensioni sono tra le più compatte della categoria: solo 7,2×7,2×4,4 centimetri, per un peso che si attesta 206 grammi, all’incirca quello di uno smartphone.

Le specifiche tecniche del Mini PC di GMKtec

Partiamo dal software: c’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e incluso nella spesa, così da non costringere a dover acquistare una licenza a parte. Concentrando invece l’attenzione sulle specifiche tecniche, ci sono il processore Intel N97 di dodicesima generazione con chip grafico Intel UHD affiancato da 12 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per lo storage, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, tre porte USB 3.2 Type-A, una Type-C (per l’alimentazione), il jack audio, lo slot microSD e due uscite HDMI con il supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella scheda completa.

Se lo ordini adesso, entro un paio di giorni potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon. C’è la spedizione gratuita.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto e acquistare GMKtec NucBox G5 al prezzo finale di soli 175 euro, con la configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Blue.