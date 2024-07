Mini PC HP a soli 83€: l'offerta Amazon è IMPERDIBILE

Ti bastano solo 83 euro per mettere HP ProDesk 600 G1 sulla tua scrivania. Il Mini PC, dal design compatto ed elegante, ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività quotidiana, ma non solo, anche per diventare un media center da utilizzare per lo streaming o per la navigazione nel tempo libero. Approfitta dello sconto su Amazon disponibile in questo momento.

HP ProDesk 600 G1: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows con licenza ufficiale Microsoft, così da esser certi di poter ricevere gli aggiornamenti rilasciati. In merito al comparto hardware, le specifiche tecniche più importanti sono quelle riportate di seguito, per altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Processore Intel Core i5-4570T;

8 GB di RAM e disco fisso da 500 GB;

quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet e due jack audio;

due DisplayPort e una VGA.

È un prodotto ricondizionato ispezionato, testato, pulito e completamente funzionante, in conformità ai requisiti del programma Amazon Renewed. La garanzia è di un anno. Acquista ora HP ProDesk 600 G1 al prezzo finale di soli 83 euro e potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania già entro domani, grazie allo sconto applicato un automatico (non servono coupon né codici promozionali).

La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio proposta se effettui subito l’ordine. Se l’articolo non soddisferà le tue aspettative, avrai 30 giorni di tempo a disposizione per restituirlo, chiedendo un rimborso completo della cifra spesa. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.