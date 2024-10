Mini PC (Intel, 12/256GB, W11Pro): piccolissimo e in sconto a 164€

A guardarlo, sembra impossibile che GMKtec NucBox G5 possa racchiudere tutti i suoi punti di forza in un design tanto compatto: solo 7,2×7,2×4,4 centimetri, sta nel palmo di una mano. In questo momento puoi attivare il coupon dedicato che trovi su Amazon e ottenere uno sconto di 75 euro sul Mini PC.

GMKtec NucBox G5: le specifiche del Mini PC

Le sue caratteristiche lo rendono adatto a ogni utilizzo, inclusa la produttività, la navigazione e l’intrattenimento multimediale (streaming e così via). Ha il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e tra le specifiche tecniche vanta il processore Intel N97 di dodicesima generazione, ben 12 GB di RAM DDR5 e un’unità SSD da 256 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione. Ci sono poi i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Scopri di più nella descrizione completa.

Le porte di connessione presenti sul case sono Ethernet, tre USB 3.2 Type-A, una Type-C (solo per l’alimentazione), il jack audio e due uscite HDMI con il supporto al collegamento simultaneo di altrettanti monitor con risoluzione fino al 4K. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda sull’e-commerce.

Ricapitolando, devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto di 75 euro disponibile in questo momento e acquistare il Mini PC di GMKtec (modello NucBox G5) al prezzo finale di soli 164 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordino adesso lo potrai mettere sulla tua scrivania entro pochi giorni con la consegna gratuita. La confezione include l’alimentatore e il manuale utente.