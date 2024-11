Mini PC (Intel, 12/512GB, W11Pro) in forte SCONTO: è NucBox G5

Non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon che propone GMKtec NucBox G5 a un prezzo davvero conveniente. Il Mini PC ha un design talmente compatto da poter stare sul palmo della mano. Ciò nonostante, è abbastanza potente da poter gestire con disinvoltura tutte le operazioni più comuni della produttività quotidiana, ma anche la navigazione online e lo streaming nel tempo libero. Analizziamone i principali punti di forza partendo dal software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale.

Mini PC, anzi micro: è GMKtec NucBox G5

Racchiusi in un case dalle dimensioni ridotte a soli 7,2×7,2×4,4 centimetri e con un peso di 206 grammi, ci son0 il processore Intel N97 di dodicesima generazione con chip grafico Intel UHD, 12 GB di RAM DDR5 e un’unità SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati. Questo computer in miniatura ha in dotazione anche i moduli per la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Sono poi presenti lo slot Ethernet, tre porte USB 3.2 Type-A, una Type-C (per l’alimentazione), il jack audio e due uscite HDMI con il supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso puoi acquistare GMKtec NucBox G5 al prezzo finale di soli 189 euro, nella configurazione appena descritta, la più avanzata: devi solo attivare il coupon dedicato. All’interno della confezione sono presenti l’alimentatore, un cavo HDMI e il manuale utente. L’immagine qui sotto mostra un riepilogo della caratteristiche più importanti integrate dal Mini PC.

Ordinalo subito per poterlo mettere sulla tua scrivania già entro domani. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è molto alto, pari a 4,5/5.