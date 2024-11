Mini PC (Intel, 12+256GB) a prezzo budget con il doppio sconto Amazon

Il Black Friday ti regala una buona occasione su questo ottimo Mini PC del marchio GMKtec: infatti, oltre allo sconto già disponibile, puoi spuntare il coupon che trovi in pagina per risparmiare altri 42 euro. Alla fine della fiera pagherai il piccolo desktop soltanto 149,96 euro invece di 239,95, con spedizione Prime e immediata.

Mini PC in doppio sconto: ecco la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è ideale per l’uso quotidiano: che si tratti di studio, lavoro da ufficio o intrattenimento audiovisivo. Dal formato ultracompatto, praticamente non lo vedrai sulla scrivania, contando comunque su un equipaggiamento tecnico che include:

Processore Intel Alder Lake N100 di 12a generazione con frequenza fino a 3,4GHz

di 12a generazione con frequenza fino a 3,4GHz 12GB di RAM DDR5

SSD M2 da 256GB

3 porte USB 3.2

2 porte HDMI

Jack audio 3,5mm

WiFi 6 e Bluetooth 5.2

Doppia connessione di rete Ethernet

Supporto doppio schermo

Un desktop dunque compatto ma che non rinuncia alle prestazioni proponendosi come la soluzione pratica e affidabile che cercavi. Non rinunci alle performance optando comunque per un prodotto minimal e che non occupi troppo spazio sulla tua postazione di lavoro.

Spunta il coupon sconto che trovi in pagina e pagalo soltanto 149,96 euro invece di 239,95.