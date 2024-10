Mini PC con Intel, 16/512 GB e Windows 11 Pro a 191€ (coupon)

Devi solo attivare il coupon su Amazon per sbloccare lo sconto e acquistare ACEMAGICIAN T8 Plus al prezzo stracciato di soli 191 euro. Con il suo design ultra-compatto (8,9×8,9×4,3 centimetri), il Mini PC sta nel palmo di una mano. Ciò nonostante, il comparto hardware in dotazione lo rende adatto anche alla produttività, per gestire le operazioni di tutti i giorni.

ACEMAGICIAN T8 Plus: le specifiche del Mini PC

Nell’elencare i suoi punti di forza partiamo dal software: c’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ottenere gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft non appena disponibili. Ecco di seguito le specifiche tecniche più importanti, per saperne di più fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione.

Processore Intel N100 con GPU Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM LPDDR5;

SSD M.2 da 512 GB;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth e due slot Ethernet;

tre porte USB 3.0 e jack audio;

tre uscite HDMI per altrettanti monitor con risoluzione 4K.

In sconto al prezzo di soli 191 euro, il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello T8 Plus) è quello giusto da mettere sulla scrivania per gestire le attività lavorative di ogni giorno, ma anche quelle del tempo libero, dallo streaming alla navigazione. Approfittane con l’attivazione del coupon dedicato.

È spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo se lo ordini adesso. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI per il collegamento allo schermo e il manuale utente.